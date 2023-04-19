Объявлены победители региональных этапов Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» и «Воспитатель года – 2023»

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Напомним, региональный этап конкурса стартовал 11 апреля, за звание победителя боролись по 12 участников. По итогам четырех конкурсных дней был сформирован состав суперфиналистов, среди которых жюри были выбраны лучшие из лучших, ставшие победителями.«Уважаемые коллеги, поздравляю вас с завершением трудного профессионального конкурса, - обратился к участникам заместитель председателя Правительства - министр образования области Михаил Орлов. - В Год педагога и наставника особенно важно отметить, что у нашей области уже есть первые победы. Саратовский педагог Лия Чекмарева стала абсолютным победителем всероссийского конкурса «Педагогический дебют — 2023» в номинации «Молодые педагоги дополнительного образования», достойно представив регион. Я желаю нашим педагогам успехов и удачи на всероссийском этапе, и, конечно же, победы».Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» стали:I место – Светлана Подкопаева, учитель истории, обществознания, лицей №56 Ленинского района города Саратова;II место – Замира Сейдалиева, учитель математики, средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Степное Советского района;III место – Валентина Ушакова, учитель начальных классов, средняя общеобразовательная школа № 1 р.п. Самойловка Самойловского района.«Огромное спасибо, прежде всего, моему главному наставнику, который привёл меня в профессию – моей маме. Она разглядела, что это мой путь, и я очень быстро поняла, что она была права. Спасибо, моему замечательному и любимому коллективу лицея №56, который днём и ночью был готов прийти на помощь. Я встала на новую ступень, изменилась как учитель, и работать так, как я работала до этого конкурса, я уже не буду. Мне хочется идти дальше», - поделилась своими эмоциями победитель регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2023» Светлана Подкопаева.Победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023» стали:I место – Людмила Трифонова, учитель-логопед муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития дошкольного образования «Лучик» Энгельсского муниципального района;II место – Мария Шарова, воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №17 «Затейники» г. Балаково;III место – Надежда Околитенко, воспитатель муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №5 «Ромашка» городского округа ЗАТО Светлый».«Я участвую в конкурсе второй раз, в прошлом году заняла второе место, и в этом году решила попробовать вновь. Участие в конкурсе – это колоссальный опыт, который способствует раскрытию потенциала и дарит знакомство с коллегами со всей области», - сказала победитель регионального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года – 2023» Людмила Трифонова.Победители регионального этапа представят нашу область на Всероссийском финале «Учитель года - 2023» и «Воспитатель года – 2023» .