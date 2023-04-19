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Трудным подросткам показали работу оборудования для 3D-моделирования

Новости
Менеджер по развитию персонала ЭПО «Сигнал» познакомила подростков с территорией завода, представила принципы производства. Ребята посетили ремонтный и механический цех, практикум по сборке счетчиков.
Трудным подросткам показали работу оборудования для 3D-моделирования


В рамках проекта «ПроНавыки: профориентационный взгляд в будущее» и соглашения с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве области специалистами АНО «Всегда рядом» для подучетных подростков, а также для подростков из социального-реабилитационного центра «Надежда» и Энгельсского центра социальной помощи семье и детям организовали профориентационные мероприятия в Энгельсском приборостроительном объединении «Сигнал» и Энгельсском промышленно-экономическом колледже. Ребятам создали полное представление о рабочих специальностях, а также о системе подготовки и обучения.

Менеджер по развитию персонала ЭПО «Сигнал» познакомила подростков с территорией завода, представила принципы производства. Ребята посетили ремонтный и механический цех, практикум по сборке счетчиков.

В Энгельсском промышленно-экономическом колледже были организованы мастер-классы для ребят, проведена ознакомительная экскурсия, в ходе которой участники ознакомились с материально-технической базой колледжа. Студенты второго курса технологического отделения рассказали о принципах работы универсальных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением в станочной мастерской, продемонстрировали в действии работу автоматизированного оборудования для 3D-моделирования, познакомили с лабораториями для практических работ, кабинетом для изучения метрологии, электромонтажной мастерской.

«Я всегда мечтала посетить настоящий завод, увидеть, как там все устроено. Интересно было узнать процесс создания и сборки газовых счетчиков. Но особенно впечатлил цех, где работают на станках с числовым программным управлением», — поделилась эмоциями одна из участниц экскурсий, а несколько ребят после проведенных мастер-классов выразили желание пройти на заводе летнюю стажировку.


Координатор проекта Наталья Савочкина в настоящее время обсуждает с предприятиями возможность прохождения подростками летних стажировок, по назначению корпоративных наставников, проводит мотивационные беседы с участниками проекта, помогая им определиться в профессиональных интересах.