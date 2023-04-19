19 апреля 2023 СРЕДА
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В Саратове открылась «Лаборатория будущего»-2023
11:13 | 19 апреля
Саратовский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по физике
10:45 | 19 апреля
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10:30 | 19 апреля
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09:00 | 19 апреля
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Саратовский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по физике

Новости
16 марта стартовал заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников в 2022/2023 учебном году. Олимпиада продлится до 30 апреля.

Саратовский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по физике

Обучающийся 10-го класса физико-технического лицея № 1 Евгений Уткин стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике - она прошла на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (национальный исследовательский университет).


Напомним, в 2021/2022 году Евгений стал победителем во Всероссийском этапе по математике, а также призером заключительного этапа по физике.