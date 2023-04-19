Саратовский школьник стал призером Всероссийской олимпиады по физике

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Обучающийся 10-го класса физико-технического лицея № 1 Евгений Уткин стал призёром заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике - она прошла на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (национальный исследовательский университет).Напомним, в 2021/2022 году Евгений стал победителем во Всероссийском этапе по математике, а также призером заключительного этапа по физике.