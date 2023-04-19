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22 апреля в Саратове пройдёт Всероссийский турнир по футболу «Чемпионат Победителей». Соревнования пройдут на стадионе «Авангард», который в 2018 году был реконструирован для размещения тренировочной базы чемпионата мира по футболу.В турнире принимают участие дети из многодетных семей, подростки с ограниченными возможностями здоровья, воспитанники школ-интернатов, а также дети участников СВО и прибывшие в Саратовскую область из новых регионов страны. На футбольное поле «Авангарда» выйдут восемь детских команд, чтобы побороться за путевку в суперфинал турнира, который состоится в Москве в сентябре 2023 года.Главная цель турнира – подарить детям яркий футбольный праздник, а также дать им возможность показать свои способности в футболе, и, пообщавшись со звездами российского футбола, получить заряд оптимизма и яркие воспоминания на всю жизнь. В играх чемпионата приняли участие уже более 500 воспитанников российских детских домов и центров попечительства.Юных футболистов ожидает групповой этап, матчи плей-офф, состязания «Король пенальти» и развлекательная программа. Кульминацией турнира станет гала-матч, в котором дети попробуют обыграть команду профессиональных футболистов, в состав которой войдут звезды российского футбола Евгений Алдонин, Дмитрий Сычев, Руслан Пименов, а также чемпионы Саратовской области по разным видам спорта.По результатам четырех предыдущих отборочных этапов финалистами «Чемпионата Победителей» стали: команда «Солотчинская школа-интернат для детей-сирот» (Рязань), «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»(Саранск), команда ГКУСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» (Пермь) и команда «Наши дети»(Барнаул).Соревнования носят благотворительный характер и проходят под эгидой благотворительного фонда социальной поддержки и развития потенциала личности «Ветер добрых перемен» и Российского футбольного союза. В регионе соревнования проходят при поддержке Правительства Саратовской области, администрации муниципального образования «Город Саратов».