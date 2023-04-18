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Сельхозтоваропроизводители региона получили грантовую поддержку

Новости
20 сельхозтоваропроизводителей региона получили грантовую поддержку от 2,3 до 5 млн рублей
Сельхозтоваропроизводители региона получили грантовую поддержку

В 2023 году в министерство сельского хозяйства области было подано 53 заявки из 28 муниципальных районов области на участие в конкурсном отборе на предоставление грантов «Агростартап», рассмотрение которых осуществлялось в несколько этапов.

На первоначальном этапе по результатам оценки из конкурсного отбора было исключено 14 заявок по причине несоответствия требованиям Положения о конкурсном отборе.

Затем конкурсной комиссией по отбору заявителей по предоставлению грантов «Агростатрап» в режиме видеоконференцсвязи было проведено собеседование с 39-ю участниками конкурсного отбора из 21-го муниципального района, на котором были даны рекомендации по внесению изменений в проекты.

В ходе последующего заседания членами комиссии было принято решение рекомендовать минсельхозу области признать победителями конкурсного отбора 2023 года 20 заявителей и предоставить им гранты «Агростартап» в размере от 2,3 до 5 млн рублей. Кроме того, 19 заявителей включены в резервный список на получение гранта.

Грантовая поддержка «Агростартап» оказывается в рамках реализации регионального проекта «Акселерация малого и среднего предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Всего за период 2019-2023 г.г. победителями конкурса на получение гранта «Агростартап» стали 75 человек.

«Фермы, занимающиеся мясным и молочным скотоводством, благодаря гранту развиваются, фермеры создают новые рабочие места. Только за последние четыре года грантополучателями было закуплено 1719 голов КРС и более - 1740 голов МРС, 45 единиц сельхозтехники и оборудования, реконструировано 2 помещения для содержания сельскохозяйственных животных и создано более 99 рабочих мест», - рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства области Дмитрий Уполовников.