Вячеслав Калинин: поможем своим, будем вместе!

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«Сегодня, когда наше Отечество находится в опасности и наши браться на передовой бьются с фашистскими негодяями, наша задача – поддерживать их и в тылу, и на передовой. Выбирая службу по контракту, мы становимся в строй с братьями и приближаем нашу победу, как делали наши деды, прадеды на фронтах Великой Отечественной войны.Мой дед, Василий Иванович Калинин прошел Великую Отечественную войну, вернулся инвалидом. Но вместе со своими братьями приблизил Великую победу и подарил нам мирные годы жизни. Мы с братьями по оружию выполняли свой воинский долг на Северном Кавказе, выгоняли террористов и прочую нечисть с территории нашего Отечества. И сегодня, как никогда, мы должны быть едины, быть в одном строю и делать все для приближения нашей Великой победы. Поможем своим, будем вместе!", - подчеркнул ветеран в своем видеообращении.Вячеслав Вячеславович Калинин - учредитель и главный редактор российского Информационного агентства «Ветеранские вести», российский ветеранский общественный деятель, военный журналист и публицист, член Союза журналистов России, член Союза писателей России.Напомним, в Саратовской области идет формирование новых именных подразделений, а также доукомплектование действующих воинских частей. Узнать подробности о контрактной службе можно также по телефону «горячей линии» 117, в пунктах отбора (по месту жительства), на сайте contract.mil.ru или на портале «Госуслуги».