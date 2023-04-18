18 апреля 2023 ВТОРНИК
Новости
18:00 | 18 апреля
В Саратовской области проходят съемки нового проекта VK «Места»
17:32 | 18 апреля
Сельхозтоваропроизводители региона получили грантовую поддержку
17:00 | 18 апреля
«Волонтеры культуры» привели в порядок здание, в котором располагался кабинет губернатора
16:35 | 18 апреля
Животноводы области смогут получить до 15 млн рублей на развитие семейных ферм
16:06 | 18 апреля
В Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы противокоррозионной защиты» примет участие «АГРИСОВГАЗ»
16:03 | 18 апреля
Вячеслав Калинин: поможем своим, будем вместе!
15:00 | 18 апреля
Две саратовские спортсменки завоевали золото и бронзу на международных турнирах по теннису
14:03 | 18 апреля
В Саратове пройдет отбор абитуриентов в Академию Никиты Михалкова
13:04 | 18 апреля
Добыча углеводородов в Саратовской области выросла на 8%
12:02 | 18 апреля
В Саратовской области участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства стали более 4,5 тысячи человек
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В Саратовской области проходят съемки нового проекта VK «Места»

Новости


Съемки стартовали 15 апреля и продлятся до 18 апреля. Блогеры Наташа Гасанханова и Саша Новиков, а также участники программы «Больше, чем путешествие» посетят туристические места Саратова и области.

В Саратовской области проходят съемки нового проекта VK «Места»

Гости уже увидели как проходят соревнования парашютистов, и приняли участие в авиаэкскурсии над Саратовом, обучились обжарке кофе по-саратовски и познакомились с локальной кухней, прокатились на экскурсионных самокатах по самому протяженному в Европе пешеходному кольцу, делая остановки в исторических особняках и красивых точках города.

Этническая программа ждала участников в селе Лох Саратовской области – тут гости проекта научились молоть муку, расписывать пряники, глиняную посуду и готовить раков.

В финальный день экспедиции съемки пройдут в Парке покорителей космоса.

Первые фильмы в рамках проекта «Места» будут опубликованы уже в мае. Всего до конца 2024 года будет выпущено 70 видеороликов о регионах России.