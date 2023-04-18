В Саратовской области проходят съемки нового проекта VK «Места»

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Гости уже увидели как проходят соревнования парашютистов, и приняли участие в авиаэкскурсии над Саратовом, обучились обжарке кофе по-саратовски и познакомились с локальной кухней, прокатились на экскурсионных самокатах по самому протяженному в Европе пешеходному кольцу, делая остановки в исторических особняках и красивых точках города.Этническая программа ждала участников в селе Лох Саратовской области – тут гости проекта научились молоть муку, расписывать пряники, глиняную посуду и готовить раков.В финальный день экспедиции съемки пройдут в Парке покорителей космоса.Первые фильмы в рамках проекта «Места» будут опубликованы уже в мае. Всего до конца 2024 года будет выпущено 70 видеороликов о регионах России.