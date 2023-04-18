«Волонтеры культуры» привели в порядок здание, в котором располагался кабинет губернатора

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Ежегодно в апреле в рамках программы «Волонтеры культуры» нацпроекта «Культура», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным, проводится акция «Всероссийский день заботы о памятниках истории и культуры», приуроченная к Международному дню защиты памятников и исторических мест.В этом году акция проходит с 15 по 23 апреля. Масштабное мероприятие призвано популяризировать бережное отношение к историко-культурному достоянию страны и проводится в формате, доступном для всех, – это массовые субботники на территориях усадеб, храмов, парков и других исторических объектов.В начале 19 века, в годы губернаторства Алексея Панчулидзева, центр города было решено перенести на новое место - тогда окраину города. Постройку здания начал в 1807 году саратовский губернский архитектор Лоссе, а закончил Суранов.Здесь до 1903 года был рабочий кабинет губернатора. В одном здании располагались суды, палаты, казначейство, типография, канцелярии многочисленных губернских присутствий и управ. Во время большого пожара 1811 года здание сгорело. После этого Суранов составил проект возобновления присутственных мест "о трех этажах". Таким здание и осталось до сегодняшнего дня. Интерьер в основном сохранился - от сводчатых комнат первого этажа до светлой, широкой парадной лестницы. Залы, комнаты, коридоры - те же, что и много лет назад.Как известно, памятник градостроительства и архитектуры «Здание присутственных мест, 1-я пол. XIX в.», расположенный по адресу: г. Саратов, ул. им. Радищева Н.А., д. 22, Указом Президента был включен в Перечень объектов исторического и культурного наследия федерального (общероссийского значения). Сейчас здесь располагается Саратовский областной колледж искусств.