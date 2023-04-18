Животноводы области смогут получить до 15 млн рублей на развитие семейных ферм

просмотров: 87

Максимальная сумма гранта составит 15 млн рублей, общий объем бюджетных средств на развитие семейных ферм в 2023 году составляет 83,3 млн рублей. Документы принимаются в региональном минсельхозе по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, кабинет № 602.Условия конкурса, а также другая необходимая информация размещены на официальном сайте министерства в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства» (https://www.minagro.saratov.gov.ru/subsidii/) и в баннере «Программа «Развитие семейных ферм» на главной странице официального сайта ведомства.«Всего с 2012 года – начала действия программы – ее участниками стали 114 КФХ региона, на реализацию мероприятий программы было направлено более 660 млн рублей бюджетных средств», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.