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Животноводы области смогут получить до 15 млн рублей на развитие семейных ферм

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В министерстве сельского хозяйства области продолжается прием документов для участия в конкурсе на предоставление грантов на развитие семейных ферм, который завершится 12 мая.
Животноводы области смогут получить до 15 млн рублей на развитие семейных ферм

Максимальная сумма гранта составит 15 млн рублей, общий объем бюджетных средств на развитие семейных ферм в 2023 году составляет 83,3 млн рублей. Документы принимаются в региональном минсельхозе по адресу: г. Саратов, ул. Университетская, 45/51, кабинет № 602.

Условия конкурса, а также другая необходимая информация размещены на официальном сайте министерства в разделе «Субсидии на развитие сельского хозяйства» (https://www.minagro.saratov.gov.ru/subsidii/) и в баннере «Программа «Развитие семейных ферм» на главной странице официального сайта ведомства.

«Всего с 2012 года – начала действия программы – ее участниками стали 114 КФХ региона, на реализацию мероприятий программы было направлено более 660 млн рублей бюджетных средств», - рассказал заместитель министра сельского хозяйства области по развитию отрасли животноводства Алексей Молчанов.