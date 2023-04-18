Две саратовские спортсменки завоевали золото и бронзу на международных турнирах по теннису

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Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова в паре с Мариной Дразич (Хорватия) завоевала золотую медаль.Также завершился международный рейтинговый турнир по теннису серии ITF в городе Монастир (Тунис). В турнире приняли участие 32 теннисистки из Франции, Бельгии, Австралии, Японии, США, Туниса и других стран.Спортсменка областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Полина Кайбекова в женском одиночном разряде завоевала бронзу.