Две саратовские спортсменки завоевали золото и бронзу на международных турнирах по теннису
В городе Санта-Маргерита-ДИ-Пула (Италия) состоялся международный турнир по теннису. В женском парном разряде приняли участие 32 теннисистки из Японии, Германии, Италии, США, Франции, Казахстана, Греции, Канады, Бельгии и других стран.
Саратовская теннисистка Анастасия Гасанова в паре с Мариной Дразич (Хорватия) завоевала золотую медаль.
Также завершился международный рейтинговый турнир по теннису серии ITF в городе Монастир (Тунис). В турнире приняли участие 32 теннисистки из Франции, Бельгии, Австралии, Японии, США, Туниса и других стран.
Спортсменка областной спортивной школы олимпийского резерва «Олимпийские ракетки» Полина Кайбекова в женском одиночном разряде завоевала бронзу.