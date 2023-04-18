В Саратове пройдет отбор абитуриентов в Академию Никиты Михалкова
4 мая 2023 г. на базе Театрального института Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова пройдут мероприятия приемной кампании Академии кинематографического и театрального искусства Никиты Михалкова.
В рамках работы выездной приемной комиссии запланированы мероприятия:
• 11.00 – 12.30 (аудитория №28 им. А.Г. Галко Театрального института СГК им. Л.В. Собинова , г. Саратов, ул. Рабочая, 23) - практический мастер-класс «Принципы театральной биомеханики и пластическая импровизация» актрисы, театрального режиссера, педагога по пластике Марии Апексимовой (Шмаевич).
Участие бесплатное, по предварительной онлайн-регистрации по ссылке: https://academynsm.timepad.ru/event/2393559/
• с 13.00 (аудитория №3 Театрального института СГК им. Л.В. Собинова) - конкурсный отбор на бесплатное обучение в актерской мастерской Академии Никиты Михалкова.
Запись на отбор производится по ссылке: https://academynsm.timepad.ru/event/2393583/
Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому представлены на сайте Академии. Наличие профильного образования, опыта работы в сфере театра и кино для абитуриентов является особым преимуществом. Установленное возрастное ограничение - в приоритете в актерскую мастерскую принимаются лица до 35 лет.
В составе отборочной комиссии в Саратове - актер театра и кино, народный артист России Виктор Вержбицкий; актриса, педагог по пластике, театральный режиссер Мария Апексимова (Шмаевич); проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Н.С. Михалкова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Игорь Беляев.
Рекомендованные по итогам региональных отборов абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного этапа. Всех участников включат в Базу творческих специалистов Академии.
Приемная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, проводится восьмой год подряд и направлена на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места обучения по направлению «актерское мастерство».
Справка
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова создана в 2015 г. В основу деятельности учреждения заложен лучший российский и зарубежный опыт в области подготовки специалистов творческих индустрий, способствующий профессиональному росту начинающих кинематографистов из разных регионов России. За восемь лет Академия стала флагманом отечественного образования в сфере театра и кино. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru
Фонд Тимченко — один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны, который работает в 80 регионах России с 2010 года. С 2023 года Фонд поддерживает местные сообщества на малых территориях по двум направлениям — «Забота в ближайшем окружении» и «Развитие детей и подростков». Три целевые группы, которым помогает Фонд, — уязвимые люди старшего возраста; семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; а также дети и подростки.
Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: пресс-секретарь ОЧУ ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова» Софья Архипова, + 7 (916) 641-86-50, pr@academynsm.ru
В рамках работы выездной приемной комиссии запланированы мероприятия:
• 11.00 – 12.30 (аудитория №28 им. А.Г. Галко Театрального института СГК им. Л.В. Собинова , г. Саратов, ул. Рабочая, 23) - практический мастер-класс «Принципы театральной биомеханики и пластическая импровизация» актрисы, театрального режиссера, педагога по пластике Марии Апексимовой (Шмаевич).
Участие бесплатное, по предварительной онлайн-регистрации по ссылке: https://academynsm.timepad.ru/event/2393559/
• с 13.00 (аудитория №3 Театрального института СГК им. Л.В. Собинова) - конкурсный отбор на бесплатное обучение в актерской мастерской Академии Никиты Михалкова.
Запись на отбор производится по ссылке: https://academynsm.timepad.ru/event/2393583/
Отбор абитуриентов будет проходить в формате собеседования, требования к которому представлены на сайте Академии. Наличие профильного образования, опыта работы в сфере театра и кино для абитуриентов является особым преимуществом. Установленное возрастное ограничение - в приоритете в актерскую мастерскую принимаются лица до 35 лет.
В составе отборочной комиссии в Саратове - актер театра и кино, народный артист России Виктор Вержбицкий; актриса, педагог по пластике, театральный режиссер Мария Апексимова (Шмаевич); проректор по развитию и организации творческого процесса Академии Н.С. Михалкова, кандидат искусствоведения, заслуженный деятель искусств России Игорь Беляев.
Рекомендованные по итогам региональных отборов абитуриенты будут приглашены в Москву для прохождения заключительного этапа. Всех участников включат в Базу творческих специалистов Академии.
Приемная кампания, реализуемая при поддержке Фонда Тимченко, проводится восьмой год подряд и направлена на отбор абитуриентов из регионов России на льготные места обучения по направлению «актерское мастерство».
Справка
Академия кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова создана в 2015 г. В основу деятельности учреждения заложен лучший российский и зарубежный опыт в области подготовки специалистов творческих индустрий, способствующий профессиональному росту начинающих кинематографистов из разных регионов России. За восемь лет Академия стала флагманом отечественного образования в сфере театра и кино. Основателем и ректором Академии является народный артист России Никита Михалков. Официальный сайт Академии – www.academynsm.ru
Фонд Тимченко — один из крупнейших семейных благотворительных фондов страны, который работает в 80 регионах России с 2010 года. С 2023 года Фонд поддерживает местные сообщества на малых территориях по двум направлениям — «Забота в ближайшем окружении» и «Развитие детей и подростков». Три целевые группы, которым помогает Фонд, — уязвимые люди старшего возраста; семьи с детьми, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации; а также дети и подростки.
Аккредитация и дополнительная информация для СМИ: пресс-секретарь ОЧУ ДПО «Академия кинематографического и театрального искусства Н.С.Михалкова» Софья Архипова, + 7 (916) 641-86-50, pr@academynsm.ru