Добыча углеводородов в Саратовской области выросла на 8%

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«Активную добычу углеводородного сырья в первом квартале в Саратовской области вели 24 предприятия. Суммарная добыча углеводородного сырья составила 647,8 тыс. тонн условного топлива, что на 8,1% превысило уровень аналогичного периода прошлого года», - сообщил о росте заместитель Председателя Правительства области - министр промышленности и энергетики области Михаил Торгашин.В общем объеме добыча нефти с газовым конденсатом составила 332,2 тыс. тонн, или 103,6% к первому кварталу 2022 года. Газа добыто и поставлено потребителям 315,7 млн куб.м, или 113,3%.