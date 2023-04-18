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В Саратовской области участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства стали более 4,5 тысячи человек

Новости
Более 4,5 тысячи жителей региона собрал региональный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», который проходил 14 и 15 апреля на различных площадках в Саратове, Энгельсе, Балакове, Вольске и Петровске.
В Саратовской области участниками Всероссийской ярмарки трудоустройства стали более 4,5 тысячи человек



«Цель ярмарки трудоустройства – не только быстрый подбор работы, но и помощь в планировании карьеры, организация взаимодействия работодателей с соискателями. Участники регионального этапа получили такую возможность. На площадке в Балакове интерес у старшеклассников вызвала презентация целевого профильного образования и последующего трудоустройства на Балаковской АЭС. На площадке кадрового центра в Октябрьском районе Саратова познавательной стала профильная секция «КВИЗ», посвящённая вопросам заключения трудового договора и негативным последствиям неформальной занятости. По отзывам работодателей и участников региональный этап ярмарки стал полезным и интересным мероприятием. Есть положительный отклик, к работодателям поступают заявки на собеседования. Часть соискателей уже получили приглашения от предприятий», - рассказала заместитель министра труда и социальной защиты области Наталья Михайлова.

Как и ожидалось, более 70 промышленных и производственных компаний Саратовской области представили участникам регионального этапа свыше 3,5 тысячи вакансий. Участниками ярмарки стали жители области, ищущие работу, учащиеся и студенты. Региональный этап ярмарки трудоустройства посетили свыше 4,5 тысячи человек.

По итогам проведения регионального этапа Всероссийской ярмарки центры занятости проведут мониторинг трудоустройства участников ярмарки.

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет 23 июня. Программа ярмарки будет опубликована на портале единой цифровой платформы в сфере труда и занятости «Работа России».