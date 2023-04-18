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Продолжится ремонт ещё одной дороги в Пензенскую область

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По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году в нормативное состояние приведут 25 км трассы «Свободный – Бегуч».

Представители областного министерства транспорта и дорожного хозяйства и ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» выехали в село Тепляковка, через которое проходит региональная трасса, и пообщались с местными жителями. На встречу пришли более 20-ти человек, чтобы познакомиться со специалистом, который будет контролировать работы на объекте, а также задать вопросы по проекту ремонта.

Ранее в нормативное состояние дорожники привели 5 км трассы, в этом году отремонтируют ещё 25 км. Таким образом, удастся обновить участок трассы, который проходит через населенные пункты Свободный, Тепляковка, Березовка, Арбузовка и Липовка.

«У нас там есть опасный участок после Березовки на Арбузовку, поэтому хорошо, что его отремонтируют. По этой дороге к нам в Тепляковку доставляют детей в школу из Березовки и Арбузовки. Кроме того, нам приходится ездить в районный центр за лекарствами для пенсионеров, за продуктами», - рассказали местные жители о значимости данной трассы.

Напомним, что всего по инициированному Президентом страны нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в этом году планируется привести в нормативное состояние 320 км дорог, 13 мостов и путепроводов. На 32-х объектах работы уже начались, на четырех уже завершены.