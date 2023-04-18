В историческом парке представлена выставка о городе Укек

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Участие в церемонии открытия выставки приняли: заместитель министра культуры Саратовской области Баркетов В.А.; доктор исторических наук, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан, начальник ГНБУ «Институт археологии им. А.Х. Халикова» АН РТ Ситдиков А.Г.; директор Саратовского областного музея краеведения Казанцев Е.М.; депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор проекта «Историческая память» партии «Единая Россия», председатель Саратовского регионального отделения Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» Литневская Ю.М. Презентационную экскурсию провел автор нового выставочного проекта, руководитель ежегодных археологических экспедиций, директор саратовского Исторического парка Кубанкин Д.А.Впервые на одной выставочной площадке масштабно представлены находки золотоордынского времени с территорий сорока археологических памятников Саратовской и Волгоградской областей. Выставка показывает, насколько активной была жизнь в нашем регионе в XIII-XIV вв., а также взаимосвязь существовавшего на берегах Волги средневекового города Укек с многочисленными поселениями и кочевьями. Посетители увидят 360 предметов из фондов трех музеев Саратовской области: Областного музея краеведения, Энгельсского краеведческого музея и Исторического парка.Экспонаты рассказывают о различных видах деятельности городских и сельских жителей: земледелие, рыболовство, ремесло, торговля и другие. Также на выставке представлены образцы вооружения, одежды, украшений, предметы духовной культуры. Экспозицию в витринах дополняет тематическая инсталляция, которая наглядно демонстрирует некоторые сферы деятельности населения Золотой Орды: диги́рное колесо — устройство, служившее в то время для подъема воды из колодцев и прочих источников воды, а также сети с осетрами и бочка черной икры, которую в средневековые времена заготавливали на Волге в огромном количестве и она даже являлась предметом экспорта.Отдельного внимания заслуживают два реалистичных манекена, созданных на основе графических реконструкций лиц по черепам из погребений в результате проведенных антропологических исследований — женщины-горожанки из Укека и мужчины-кочевника из курганного могильника у села Ра́словка.Самый «молодой» экспонат из представленных на выставке — клад из 105 серебряных монет, обнаруженный летом 2022 года в ходе археологической экспедиции Д.А. Кубанкина. Это первая находка клада в раскопе за всю историю изучения Увекского городища.Организаторы посвятили выставку памяти друга проекта А.В. Фадеева — нумизмата, краеведа, более двадцати лет принимавшего участие в совместных исследованиях Увекского городища.Первыми новую выставку увидели представители СМИ, блогеры, соавторы экспозиции и партнеры проекта. Организаторы церемонии открытия постарались воссоздать соответствующую атмосферу с помощью аутентичного музыкального сопровождения, мультимедийного формата и реконструкторов для иллюстрации шумного средневекового базара, где и могли встретиться в качестве товара представленные на выставке предметы.Погрузиться в средневековую атмосферу на новой выставке можно будет до января 2024г. Для гостей подготовлены интерактивные тематические экскурсии. Посещение бесплатное по входному билету в Исторический парк. Дополнительная информация об экскурсиях по телефону: (8452) 69-50-34._________________________________________________________________________________Выставка организована совместно с ГУК «Саратовский областной музей краеведения», МБУ «Энгельсский краеведческий музей» и АНО «Живая история» в рамках проекта «Проект Укек: наша земля — наша история», который реализуется при поддержке Фонда президентских грантов и Института археологии имени А.Х. Халикова Академии наук Республики Татарстан.