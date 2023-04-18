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Расписание пригородных поездов в Саратовской области частично изменится

Новости
В связи с ремонтно-путевыми работами расписание пригородных поездов в Саратовской области с 21 апреля частично изменится
Расписание пригородных поездов в Саратовской области частично изменится

В апреле-мае на перегоне Горючка – Паницкая в Саратовской области пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:
Тарханы – Ивановский (и обратно) (21, 22, 28 и 29 апреля);
Тарханы – Багаевка (и обратно) (22, 23, 24, 29, 30 апреля и 1 мая).
Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.