Расписание пригородных поездов в Саратовской области частично изменится

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В апреле-мае на перегоне Горючка – Паницкая в Саратовской области пройдут плановые ремонтно-путевые работы, необходимые для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В связи с этим частично изменится график движения пригородных поездов, курсирующих по маршрутам:Тарханы – Ивановский (и обратно) (21, 22, 28 и 29 апреля);Тарханы – Багаевка (и обратно) (22, 23, 24, 29, 30 апреля и 1 мая).Приволжская железная дорога просит пассажиров заранее ознакомиться с расписанием пригородных поездов и спланировать поездку.