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На вопросы о военной службе по контракту ответят в прямом эфире

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Служба по контракту: условия, льготы, изменения в законодательстве и денежное довольствие. На эти и другие вопросы жителей ответит сегодня, 17 апреля, в прямом эфире из Центра управления регионом заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков.
На вопросы о военной службе по контракту ответят в прямом эфире

Начало трансляции в 16.00. Прямой эфир будет доступен в официальном паблике Центра управления регионом в Саратовской области по ссылке - https://vk.com/wall-201789064_7803.

По словам организаторов, вопросы для эфира можно оставить в комментариях заранее.

Напомним, в Саратовской области идет формирование новых именных подразделений, а также доукомплектование действующих воинских частей. На военную службу по контракту набираются как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства.