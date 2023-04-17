Восстанавливать леса в Саратовской области помогает новая техника

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В Новобурасском районе уже приступили к высадке саженцев сосны. Здесь лес восстановят на площади 55 гектаров. Специалисты говорят, что в прошлом году саженцы хорошо принялись - выжило больше 80 процентов молодых деревьев.Министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин пояснил, что раньше в лесах региона высаживали по 1000 га ежегодно, в прошлом году высадили лес на площади 2500 га. В этом – планируется засадить лесами территорию уже в 4000 га.Губернатор Роман Бусаргин и министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин осмотрели 9 новых тракторов для лесхозов области, закупленных на средства, полученные из областного бюджета, и обсудили с руководителями лесохозяйственных учреждений области объемы лесокультурных работ текущего года.«В прошлом году наибольшие объемы воспроизводства лесов проведены в Вольском – 502,4 га, Лысогорском – 294,8 га и Красноармейском районах области – 282,7 га. Для обеспечения лесокультурных работ посадочным материалом увеличено его выращивание с 3,4 млн. шт. до 6,1 млн. штук., в этом году планируем вырастить до 10 млн., на следующий год довести объем выращивания до 13 млн. шт. сеянцев», - доложил министр губернатору Роману Бусаргину при осмотре техники.