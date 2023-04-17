Жителям Саратовской области стал доступен антифейк-проект «Россия в деле»

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Видеопроект опровергает устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. В российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. В их числе — гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и другие.«В частности, в Саратовской области формируют металлургический кластер, включающий новое рельсобалочное производство, строительство речного порта и завода по производству технических газов. Создают стратегически важный для России центр тугоплавких металлов и их сплавов, который позволит обеспечивать материалами космическую, электронную промышленность. В ближайшем будущем будет создан крупнейший в России центр обработки данных, он необходим для развития цифровой экосистемы. Наши ученые ведут разработки для космической, авиационной промышленности: разработаны, например, первые отечественные бортовые лампы бегущей волны, позволяющие повысить работу космических спутников. Эти и другие проекты саратовского промкомплекса обладают большим потенциалом и будут содействовать снижению зависимости от зарубежных технологий и продукции», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Всероссийский проект «Билет в будущее» по ранней профессиональной ориентации для учащихся 6-11 классов реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» по поручению Президента России Владимира Путина. Федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Куратор проекта - Министерство просвещения РФ. Проект представлен в мультимедийных парках «Россия – Моя история», на базе профессиональных образовательных организаций, а также на цифровой платформе https://bvbinfo.ru.Саратовский исторический парк «Россия — моя история» является площадкой для проведения проекта в регионе с 2021 года. Местом проведения мультимедийной выставки-тестирования «Лаборатория будущего» во время каждого учебного года становится одна из экспозиций.