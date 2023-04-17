Даци Дациев планирует принять участие в областном конкурсе грантов

просмотров: 121

В мероприятии приняли участие министр внутренней политики и общественных отношений области Наталья Трошина, заместитель министра образования области Галина Калягина, Президент благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей «Неравнодушные сердца» Алла Фетисова, чемпион Мира по кикбоксингу Даци Дациев, а также психолог Сергей Левит.Наталья Трошина рассказала о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. Ежегодно министерством внутренней политики и общественных отношений проводится областной конкурс грантов для социально ориентированных НКО. В прошлом году грантовый фонд областного конкурса составил 30 млн рублей, в равных долях – по 15 млн рублей из федерального и областного бюджета. В 2022 году было подано рекордное количество заявок на участие в конкурсе – 135. Из них 66 некоммерческих организаций стали победителями областного конкурса грантов для СО НКО, максимальная сумма поддержки составила 500 тысяч рублей на реализацию социального проекта.«У благотворительного фонда по поддержке прав семьи и детей "Неравнодушные сердца" это не единственный проект. Они являются неоднократными победителями нашего конкурса социальных проектов некоммерческих неправительственных организаций области. Фондом выбран профиль по поддержке семьи, детей и детей, находящихся без попечения родителей. Очень значимо, что проект ориентирован на предоставление наставничества. Это люди с богатым жизненным опытом, яркой биографией. На своем примере они помогают детям найти и развить в себе сильные стороны, которые помогут им в самореализации, выборе профессии и правильной жизненной стратегии», - добавила Наталья Трошина.Также министр объявила о начале приема заявок на областной конкурс для некоммерческих организаций 2023 года. В настоящее время в конкурсе 19 грантовых направлений, по которым можно подать заявки, в этом году появилось новое направление «Охрана окружающей среды и защита животных». Кроме того, увеличено финансирование и теперь максимальная запрашиваемая сумма гранта составляется 600 тыс. рублей. О своем желании принять участие в областном конкурсе грантов от региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)» заявил Даци Дациев. Он отметил, что в рамках работы организации регулярно проходят встречи с детьми по патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни.Участники брифинга обсудили итоги реализации социального проекта «Россия – это мы». Наставники провели ряд встреч с детьми, оставшимися без попечения родителей, где оказали им психологическую, юридическую помощь, а также содействие в трудоустройстве. Как отметила Алла Фетисова, основная цель проекта заключается в социализации подростков, проживающих в интернате.«Мы хотели привлечь всех заинтересованных неравнодушных людей к проблеме социального сиротства. Чтобы вне зависимости от социального статуса, у детей были равные права. Еще одна задача заключалась в расширении профессий, в которых они могут реализовать себя. Я благодарю каждого, кто принимал участие в проекте, у нас получилась сплоченная команда», - отметила Алла Фетисова.