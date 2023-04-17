Старинные здания Александровской больницы получили статус

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По сведениям специально проведенной экспертизы в 1806 году было завершено строительство первого здания для Александровской больницы. Сейчас его занимает инфекционное отделение. В самом начале существования здания первый этаж был отдан под богадельню, а второй – заняла больница. Однако вскоре выяснилось, что места недостаточно. Уже в 1821 году старший врач Баршевский доносил Врачебному отделению, что в Александровской больнице ощущается теснота.В 1861 году подряд на строительство выполнил купец 1 гильдии Василий Гудков. Так в составе больницы появились корпуса, которые сейчас известны как главный корпус и здание психиатрического отделения. А дома для анатомического театра, амбулатории и аптеки построили уже в начале XX века.Объектами регионального значения признан сам ансамбль строений и 5 входящих в него зданий. Также комитет культурного наследия утвердил границы территории и предмет охраны объектов.