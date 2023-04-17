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Старинные здания Александровской больницы получили статус

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Объектом культурного наследия регионального значения стал «Ансамбль Александровской больницы», который находится в Саратове на улице Чернышевского, 144. Сейчас в зданиях располагается Саратовская городская клиническая больница № 2 имени В.И. Разумовского.
Старинные здания Александровской больницы получили статус


По сведениям специально проведенной экспертизы в 1806 году было завершено строительство первого здания для Александровской больницы. Сейчас его занимает инфекционное отделение. В самом начале существования здания первый этаж был отдан под богадельню, а второй – заняла больница. Однако вскоре выяснилось, что места недостаточно. Уже в 1821 году старший врач Баршевский доносил Врачебному отделению, что в Александровской больнице ощущается теснота.

В 1861 году подряд на строительство выполнил купец 1 гильдии Василий Гудков. Так в составе больницы появились корпуса, которые сейчас известны как главный корпус и здание психиатрического отделения. А дома для анатомического театра, амбулатории и аптеки построили уже в начале XX века.

Объектами регионального значения признан сам ансамбль строений и 5 входящих в него зданий. Также комитет культурного наследия утвердил границы территории и предмет охраны объектов.