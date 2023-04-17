Школьникам и студентам расскажут о геноциде

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В 2022 году в едином уроке приняли участие более 8 000 000 обучающихся. Проект получил высокую оценку со стороны педагогического сообщества и участников.В среду, 19 апреля 2023 года Единый урок «Без срока давности» состоится в каждой образовательной организации страны. В формате видеофильма, основанного на хронике, и деловой игры школьники разберутся в понятиях «нацизм», «фашизм», «геноцид», изучат факты и хронику преступлений нацистов в отношении мирных жителей. Установят причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящим.Партнерами проведения Единого урока выступают Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, Фонд президентских грантов, ВОД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Бессмертный полк России», ФГБУ «Роспатриотцентр».