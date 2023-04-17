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Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Школьникам и студентам расскажут о геноциде

Новости

Ежегодно 19 апреля в Российской Федерации проводится Всероссийский День единых действий в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны.
Школьникам и студентам расскажут о геноциде

В 2022 году в едином уроке приняли участие более 8 000 000 обучающихся. Проект получил высокую оценку со стороны педагогического сообщества и участников.

В среду, 19 апреля 2023 года Единый урок «Без срока давности» состоится в каждой образовательной организации страны. В формате видеофильма, основанного на хронике, и деловой игры школьники разберутся в понятиях «нацизм», «фашизм», «геноцид», изучат факты и хронику преступлений нацистов в отношении мирных жителей. Установят причинно-следственные связи между событиями прошлого и настоящим.

Партнерами проведения Единого урока выступают Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования РФ, Федеральное агентство по делам молодежи, Общественная палата РФ, Фонд президентских грантов, ВОД «Поисковое движение России», ВОД «Волонтеры Победы», ООД «Бессмертный полк России», ФГБУ «Роспатриотцентр».