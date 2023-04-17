17 апреля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
Новости
18:00 | 17 апреля
Даци Дациев планирует принять участие в областном конкурсе грантов
17:00 | 17 апреля
Старинные здания Александровской больницы получили статус
15:02 | 17 апреля
Школьникам и студентам расскажут о геноциде
14:02 | 17 апреля
В Саратове выбрали название для нового центра одаренных школьников
13:20 | 17 апреля
На вопросы о военной службе по контракту ответят в прямом эфире
13:00 | 17 апреля
Жители Саратовской области выберут объекты для благоустройства
12:01 | 17 апреля
В Саратовской области ищут проекты по строительству глэмпингов
11:03 | 17 апреля
В регионе стартовало благоустройство населённых пунктов
10:35 | 17 апреля
Восстанавливать леса в Саратовской области помогает новая техника
10:00 | 17 апреля
В правительстве области представлена выставка «Петра творенья»
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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В Саратове выбрали название для нового центра одаренных школьников

Новости
По итогам общественного голосования региональной центр получил название «Галактика 64».
В Саратове выбрали название для нового центра одаренных школьников



Напомним, что по поручению губернатора Романа Бусаргина уникальный Центр поддержки и выявления одаренных детей откроется в Саратове с 1 сентября 2023 года.

На базе Инженерного лицея самые талантливые ребята не только города, но и сельской местности смогут развивать свои таланты по трём направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». Для учащихся из отдаленных районов здесь будет предусмотрено общежитие для комфортного проживания.