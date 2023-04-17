В Саратове выбрали название для нового центра одаренных школьников
По итогам общественного голосования региональной центр получил название «Галактика 64».
Напомним, что по поручению губернатора Романа Бусаргина уникальный Центр поддержки и выявления одаренных детей откроется в Саратове с 1 сентября 2023 года.
На базе Инженерного лицея самые талантливые ребята не только города, но и сельской местности смогут развивать свои таланты по трём направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». Для учащихся из отдаленных районов здесь будет предусмотрено общежитие для комфортного проживания.
Напомним, что по поручению губернатора Романа Бусаргина уникальный Центр поддержки и выявления одаренных детей откроется в Саратове с 1 сентября 2023 года.
На базе Инженерного лицея самые талантливые ребята не только города, но и сельской местности смогут развивать свои таланты по трём направлениям - «Наука», «Искусство» и «Спорт». Для учащихся из отдаленных районов здесь будет предусмотрено общежитие для комфортного проживания.