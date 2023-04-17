Жители Саратовской области выберут объекты для благоустройства

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В этом году на единой платформе для голосования жители области смогут выбрать из порядка 200 пространств: это парки, скверы, площади, набережные и другие общественные территории.Информировать о голосовании будут волонтеры по всей области. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Зарегистрироваться можно на сайте ДОБРО.РФНапомним, что в прошлом году за парки и набережные проголосовало 296 тысяч жителей региона. Они выбрали 109 общественных территорий, которые благоустроят в этом году. Работы во многих районах уже начались.