Жители Саратовской области выберут объекты для благоустройства
С 15 апреля по 30 мая 2023 года пройдет Всероссийское голосование за объекты благоустройства в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда», инициированного Президентом России.
В этом году на единой платформе для голосования жители области смогут выбрать из порядка 200 пространств: это парки, скверы, площади, набережные и другие общественные территории.
Информировать о голосовании будут волонтеры по всей области. Добровольцем может стать любой желающий старше 14 лет. Зарегистрироваться можно на сайте ДОБРО.РФ
Напомним, что в прошлом году за парки и набережные проголосовало 296 тысяч жителей региона. Они выбрали 109 общественных территорий, которые благоустроят в этом году. Работы во многих районах уже начались.