В Саратовской области ищут проекты по строительству глэмпингов

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Если у вас есть планы по строительству и развитию экотуризма в области, прислайте на электронную почту vlasova_nn@mail.ru:1. заполненную анкету2. концепцию (презентацию), отражающую суть вашего проекта в формате pdf или power pointАнкеты принимаются до 18:00 19 апреля