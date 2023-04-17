В Саратовской области ищут проекты по строительству глэмпингов
Проектный офис туристского информационного центра запускает сбор предварительных заявок на конкурс среди регионов на предоставление субсидии на модульные некапитальные средства размещения.
Если у вас есть планы по строительству и развитию экотуризма в области, прислайте на электронную почту vlasova_nn@mail.ru:
1. заполненную анкету
2. концепцию (презентацию), отражающую суть вашего проекта в формате pdf или power point
Анкеты принимаются до 18:00 19 апреля