В регионе стартовало благоустройство населённых пунктов

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На сегодняшний день подрядчики начали благоустраивать 132 объекта. На остальных территориях к работам приступят в ближайшее время.В числе самых крупных объектов этого года – сквер на проспекте 50 лет Октября в Саратове, второй этап благоустройства парка у пруда Семхоз. Есть районы, где работы окончатся уже в ближайший месяц – центральную площадь пос. Новые Бурасы планируется завершить ко Дню Победы.В ближайшее время начнётся онлайн-голосование за выбор объектов следующего года. Для жителей Саратовской области будут представлены 198 территорий во всех районах. Например, жители Саратова смогут отдать своё предпочтение за любой из 40 объектов в 6 районах города, а также в посёлках и сёлах Гагаринского района.