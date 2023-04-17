В регионе стартовало благоустройство населённых пунктов
В Саратовской области стартовало благоустройство населённых пунктов по программе комфортной городской среды. В этом году по нацпроекту Президента РФ Владимира Путина «Жильё и городская среда» планируется обустроить 177 объектов - 109 парков и скверов, а также 68 дворов.
На сегодняшний день подрядчики начали благоустраивать 132 объекта. На остальных территориях к работам приступят в ближайшее время.
В числе самых крупных объектов этого года – сквер на проспекте 50 лет Октября в Саратове, второй этап благоустройства парка у пруда Семхоз. Есть районы, где работы окончатся уже в ближайший месяц – центральную площадь пос. Новые Бурасы планируется завершить ко Дню Победы.
В ближайшее время начнётся онлайн-голосование за выбор объектов следующего года. Для жителей Саратовской области будут представлены 198 территорий во всех районах. Например, жители Саратова смогут отдать своё предпочтение за любой из 40 объектов в 6 районах города, а также в посёлках и сёлах Гагаринского района.
На сегодняшний день подрядчики начали благоустраивать 132 объекта. На остальных территориях к работам приступят в ближайшее время.
В числе самых крупных объектов этого года – сквер на проспекте 50 лет Октября в Саратове, второй этап благоустройства парка у пруда Семхоз. Есть районы, где работы окончатся уже в ближайший месяц – центральную площадь пос. Новые Бурасы планируется завершить ко Дню Победы.
В ближайшее время начнётся онлайн-голосование за выбор объектов следующего года. Для жителей Саратовской области будут представлены 198 территорий во всех районах. Например, жители Саратова смогут отдать своё предпочтение за любой из 40 объектов в 6 районах города, а также в посёлках и сёлах Гагаринского района.