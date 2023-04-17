17 апреля 2023 ПОНЕДЕЛЬНИК
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10:00 | 17 апреля
В правительстве области представлена выставка «Петра творенья»
09:30 | 17 апреля
Жителям Саратовской области стал доступен антифейк-проект «Россия в деле»
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В Саратове установили мемориальную доску Сергею Пускепалису
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Лучшие из 700 брендов будут представлены в маркетах Московской недели моды
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Сегодня в Саратове на новый маршрут вышел автобус 19
20:56 | 14 апреля
Для бойцов СВО подготовили тактические аптечки
18:00 | 14 апреля
Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка
17:03 | 14 апреля
На саратовских предприятиях проводят переподготовку кадров
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Фонд Гуманитарных Проектов запустил антифейк-проект «Россия в деле»
15:38 | 14 апреля
В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
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Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
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Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
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Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
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В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
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В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
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Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
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Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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В правительстве области представлена выставка «Петра творенья»

Новости

Отделением по Саратовской области Банка России в фойе Правительства области организована фотовыставка «Петра творенья».

В правительстве области представлена выставка «Петра творенья»


Как отмечают организаторы экспозиции, Петру I посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры, кино. Заслуги императора нашли отражение и в скульптуре малых форм — на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет было выпущено около полусотни монет.

Так, в экспозиции представлены изображения российских памятных монет со сценами боя в Полтавской битве, кораблями и различными морскими судами, парадным портретом императора, а также фрагменты гравюр петровской эпохи. Есть изображение золотой 100-рублевой монеты с «Медным всадником» — памятником Петру I в Санкт-Петербурге. За лаконичность и безупречность исполнения монета с его изображением получила признание мировой нумизматической общественности и названа «Монетой 1990 года».

Примечательно, что для Саратова имя Петра Великого близко — чуть больше 300 лет назад Петр I посещал Саратов во время Персидского похода. В нашем городе император побывал в соборной церкви у обедни и встретился с местным воеводой, а кроме того, обсуждал вопросы защиты рубежей государства.