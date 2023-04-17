В правительстве области представлена выставка «Петра творенья»

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Как отмечают организаторы экспозиции, Петру I посвящено немало произведений литературы, живописи, скульптуры, кино. Заслуги императора нашли отражение и в скульптуре малых форм — на памятных монетах, которые связаны с его преобразованиями. За последние 30 лет было выпущено около полусотни монет.Так, в экспозиции представлены изображения российских памятных монет со сценами боя в Полтавской битве, кораблями и различными морскими судами, парадным портретом императора, а также фрагменты гравюр петровской эпохи. Есть изображение золотой 100-рублевой монеты с «Медным всадником» — памятником Петру I в Санкт-Петербурге. За лаконичность и безупречность исполнения монета с его изображением получила признание мировой нумизматической общественности и названа «Монетой 1990 года».Примечательно, что для Саратова имя Петра Великого близко — чуть больше 300 лет назад Петр I посещал Саратов во время Персидского похода. В нашем городе император побывал в соборной церкви у обедни и встретился с местным воеводой, а кроме того, обсуждал вопросы защиты рубежей государства.