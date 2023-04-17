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В Саратове установили мемориальную доску Сергею Пускепалису

Новости
Церемония открытия мемориальной доски российскому актеру и режиссеру театра и кино, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису прошла в Саратове 15 апреля. Ее установили на фасаде дома, где он жил в Саратове, по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 45.
В Саратове установили мемориальную доску Сергею Пускепалису


Сергей Пускепалис в Саратове окончил театральное училище, более 10 лет служил в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева, всегда помогал юным артистам из Саратова и театральному сообществу.

Коллега Сергея Пускепалиса Александр Доронин убежден, что в сентябре прошлого года произошла большая несправедливость.

"Сережа очень любил жизнь, - сказал Александр Доронин. - Болгарин с литовскими корнями и большой русской душой. Его очень любили Юрий Киселев и Юрий Ошеров. В Саратове он дебютировал как режиссер. В этом доме мы на кухне репетировали, здесь он начал первые шаги в педагогической деятельности".

В Саратове установили мемориальную доску Сергею Пускепалису

В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу.

В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" и участники СВПО "Беркут" СГЮА .