В Саратове установили мемориальную доску Сергею Пускепалису
Церемония открытия мемориальной доски российскому актеру и режиссеру театра и кино, заслуженному артисту России Сергею Пускепалису прошла в Саратове 15 апреля. Ее установили на фасаде дома, где он жил в Саратове, по адресу: ул. Сакко и Ванцетти, 45.
Сергей Пускепалис в Саратове окончил театральное училище, более 10 лет служил в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева, всегда помогал юным артистам из Саратова и театральному сообществу.
Коллега Сергея Пускепалиса Александр Доронин убежден, что в сентябре прошлого года произошла большая несправедливость.
"Сережа очень любил жизнь, - сказал Александр Доронин. - Болгарин с литовскими корнями и большой русской душой. Его очень любили Юрий Киселев и Юрий Ошеров. В Саратове он дебютировал как режиссер. В этом доме мы на кухне репетировали, здесь он начал первые шаги в педагогической деятельности".
В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу.
В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" и участники СВПО "Беркут" СГЮА .
Сергей Пускепалис в Саратове окончил театральное училище, более 10 лет служил в ТЮЗе им. Ю.П. Киселева, всегда помогал юным артистам из Саратова и театральному сообществу.
Коллега Сергея Пускепалиса Александр Доронин убежден, что в сентябре прошлого года произошла большая несправедливость.
"Сережа очень любил жизнь, - сказал Александр Доронин. - Болгарин с литовскими корнями и большой русской душой. Его очень любили Юрий Киселев и Юрий Ошеров. В Саратове он дебютировал как режиссер. В этом доме мы на кухне репетировали, здесь он начал первые шаги в педагогической деятельности".
В завершение церемонии участники возложили цветы к мемориалу.
В торжественном мероприятии приняли участие воспитанники казачьих классов МОУ "СОШ №43 им.В.Ф.Маргелова" и участники СВПО "Беркут" СГЮА .