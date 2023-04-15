Сегодня в Саратове на новый маршрут вышел автобус 19

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Как альтернатива станет ходить автобус 19, который будет перевозить людей, пользовавшихся электротранспортом. Тестовые перевозки необходимы, чтобы безболезненно подготовиться к полной остановке трамваев, которая произойдет из-за строительства линии скоростного трамвая.Проверка 13 апреля показала, что жители знают о предстоящем переформатировании электротранспорта и относятся к этому положительно.На всех остановочных пунктах и в самих салонах трамваев размещена информация о замещающих трамваи автобусных маршрутах и телефоны горячих линий.Сегодня представители Минтранса, администрации г. Саратова, СГЭТ вышли в город и контролируют работу автобусного маршрута №19. «По первым данным на 07.30 утра, - рассказал заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства области Иван Козаченко, - саратовцы об автобусе осведомлены. Пассажиры на новом маршруте есть, проблем по проезду - например, на поворотах, виражах и т.д. отсутствуют».