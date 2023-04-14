Для бойцов СВО подготовили тактические аптечки

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«Засучив рукава, работаем. Надеюсь, нашим ребятам эти аптечки не понадобятся», - рассказала председатель организации Екатерина Васинкина.Закупка необходимого производилась силами волонтеров из группы «Твои герои, Саратов! ZOV».«Подсумки получили очень хорошие и вместительные - в них достаточно места не только на размещение набора тактической медицины, но и остается место для индивидуальных препаратов. Благодарим всех, кто оказал посильную помощь! Но впереди у нас поездка в три полка, где тоже ждут нашей поддержки. Тактические аптечки должны быть у каждого бойца», - написали они в телеграм-паблике.Перевести посильную сумму на тактическую медицину для участников СВО можно на карту 5336 6901 0081 3288 (Сбербанк, Екатерина Викторовна С.).