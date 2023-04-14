14 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
20:56 | 14 апреля
Для бойцов СВО подготовили тактические аптечки
18:00 | 14 апреля
Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка
17:03 | 14 апреля
На саратовских предприятиях проводят переподготовку кадров
16:00 | 14 апреля
Фонд Гуманитарных Проектов запустил антифейк-проект «Россия в деле»
15:38 | 14 апреля
В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона
15:30 | 14 апреля
Поезд Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова со 2 мая
15:04 | 14 апреля
Жители области могут поделиться своим мнением о качестве жилищно-коммунальных услуг
14:36 | 14 апреля
Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»
14:00 | 14 апреля
Роман Чуйченко: «Спорткомплекс «Газовик» поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу»
13:04 | 14 апреля
На новой площадке в Летном городке появится дополнительное оборудование
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона

Новости

Сегодня, 14 апреля, прошёл первый день регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Площадки мероприятия в Саратове, Энгельсе, Балаково, Вольске, Петровске посетили 4,1 тысячи человек.
В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона

«Масштабная ярмарка трудоустройства проводится впервые. Сегодня она стартует во всех регионах Российской Федерации. Работодатели Саратовской области представляют свои вакансии, службы занятости – госпрограммы по содействию занятости. Хочу пожелать, чтобы молодые люди, ищущие работу, нашли себя в будущем, а работодатели интересно презентовали вакансии», - обратился к участникам министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.

Более 70 промышленных и производственных предприятий представили на площадке в Саратове порядка 3,5 тысячи востребованных на рынке труда вакансий.

Напомним, согласно данным Центра занятости населения Саратовской области на сегодняшний день растет спрос на рабочие специальности. Также востребованы специалисты оборонно-промышленного комплекса. В топ интересных вакансий для промышленных предприятий входят профессии: наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, главный технолог, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, инженер-программист, прессовщик-вулканизаторщик. Заработная плата варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.

Для участников ярмарки трудоустройства прошли открытые отборы, собеседования, мастер-классы и профориентационные мероприятия. Особой популярностью у посетителей пользовались VR-презентации.

На мероприятии также работали секции «Организация собственного дела», «Юридическая консультация», «Консультационная помощь гражданам – участникам СВО и членам их семей».

Завтра, 15 апреля, на площадках территориальных центров занятости для старшеклассников средних общеобразовательных школ будут работать профильные секции профориентации.