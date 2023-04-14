В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона

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«Масштабная ярмарка трудоустройства проводится впервые. Сегодня она стартует во всех регионах Российской Федерации. Работодатели Саратовской области представляют свои вакансии, службы занятости – госпрограммы по содействию занятости. Хочу пожелать, чтобы молодые люди, ищущие работу, нашли себя в будущем, а работодатели интересно презентовали вакансии», - обратился к участникам министр труда и социальной защиты области Сергей Егоров.Более 70 промышленных и производственных предприятий представили на площадке в Саратове порядка 3,5 тысячи востребованных на рынке труда вакансий.Напомним, согласно данным Центра занятости населения Саратовской области на сегодняшний день растет спрос на рабочие специальности. Также востребованы специалисты оборонно-промышленного комплекса. В топ интересных вакансий для промышленных предприятий входят профессии: наладчик станков и манипуляторов с программным управлением, главный технолог, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, инженер-программист, прессовщик-вулканизаторщик. Заработная плата варьируется от 50 до 100 тысяч рублей.Для участников ярмарки трудоустройства прошли открытые отборы, собеседования, мастер-классы и профориентационные мероприятия. Особой популярностью у посетителей пользовались VR-презентации.На мероприятии также работали секции «Организация собственного дела», «Юридическая консультация», «Консультационная помощь гражданам – участникам СВО и членам их семей».Завтра, 15 апреля, на площадках территориальных центров занятости для старшеклассников средних общеобразовательных школ будут работать профильные секции профориентации.