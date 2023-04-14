14 апреля 2023 ПЯТНИЦА
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20:56 | 14 апреля
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16:00 | 14 апреля
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15:38 | 14 апреля
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15:30 | 14 апреля
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15:04 | 14 апреля
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Поезд Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова со 2 мая

Новости
Поезд Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова со 2 мая


Со 2 мая поезд №7/8 сообщением Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова. Поезд будет отправляться из Алматы по четным датам в 21:50, прибывать в Саратов – по нечетным в 11:07.
Время прибытия и отправления – местное.
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Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».