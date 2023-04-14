Поезд Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова со 2 мая

просмотров: 120

Со 2 мая поезд №7/8 сообщением Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова. Поезд будет отправляться из Алматы по четным датам в 21:50, прибывать в Саратов – по нечетным в 11:07.Время прибытия и отправления – местное.***Дополнительную информацию о расписании поездов дальнего следования пассажиры могут получить по телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный), на официальном сайте ОАО «РЖД».