14 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
14:36 | 14 апреля
Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»
14:00 | 14 апреля
Роман Чуйченко: «Спорткомплекс «Газовик» поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу»
13:04 | 14 апреля
На новой площадке в Летном городке появится дополнительное оборудование
12:00 | 14 апреля
Определены суперфиналисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»
11:02 | 14 апреля
Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты
10:49 | 14 апреля
Энергетики перешли в режим повышенной готовности
10:15 | 14 апреля
Министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств за I квартал
10:00 | 14 апреля
Радищевский музей приглашает на встречу с известным краеведом
09:00 | 14 апреля
Иностранные контрактники могут в упрощенном порядке претендовать на российское гражданство
18:15 | 13 апреля
На проект скоростного трамвая за три года будет направлено свыше 5 млрд рублей
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»

Новости

Накануне, 13 апреля, в Красноярске прошла церемония вручения I Национальной премии за вклад в развитие цифровизации городского хозяйства «Умный город».
Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»


В номинации «Спорт» первое место завоевал проект Саратовской области «Народный фитнес-парк». Золотой диплом и специальный приз вручили автору идеи, общественнику и спортсмену Вячеславу Максюте, который открыл в регионе уже 6 таких спортплощадок и планирует в ближайшее время открыть еще две.
«Народные фитнес парки» - это бесплатные спортивно-оздоровительные тренажёрные комплексы под открытым небом для семейного спортивного досуга, работающие 24 часа в сутки 365 дней в году. За 2021-2022 год открыто 10 “Народных фитнес парков” в городах Энгельс (2 парка), Саратов (3 парка, на очереди 4-й), Суздаль, Тамбов, Мичуринск, Ракитянский (Белгородская область), Балаково», рассказал саратовский силач.

Заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачев сообщил в телеграм-канале, что в пленарном заседании, посвященном проекту «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда», принял участие министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов.
Саратовская область получила также серебряный диплом в номинации «Межрегиональное сотрудничество» за вклад в создание сообщества проекта «Умный город» и проведение I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».