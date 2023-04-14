Саратовская область выиграла золото и серебро Национальной премии проекта «Умный город»

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В номинации «Спорт» первое место завоевал проект Саратовской области «Народный фитнес-парк». Золотой диплом и специальный приз вручили автору идеи, общественнику и спортсмену Вячеславу Максюте, который открыл в регионе уже 6 таких спортплощадок и планирует в ближайшее время открыть еще две.«Народные фитнес парки» - это бесплатные спортивно-оздоровительные тренажёрные комплексы под открытым небом для семейного спортивного досуга, работающие 24 часа в сутки 365 дней в году. За 2021-2022 год открыто 10 “Народных фитнес парков” в городах Энгельс (2 парка), Саратов (3 парка, на очереди 4-й), Суздаль, Тамбов, Мичуринск, Ракитянский (Белгородская область), Балаково», рассказал саратовский силач.Заместитель председателя правительства Саратовской области Павел Мигачев сообщил в телеграм-канале, что в пленарном заседании, посвященном проекту «Умный город» нацпроекта «Жилье и городская среда», принял участие министр строительства и ЖКХ Сергей Соколов.Саратовская область получила также серебряный диплом в номинации «Межрегиональное сотрудничество» за вклад в создание сообщества проекта «Умный город» и проведение I Всероссийских игр «Умный город. Живи спортом».