Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка

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Таким образом было решено подчеркнуть важность книг в нашей жизни как мощный способ приобщения людей, особенно детей и подростков, к чтению и отдать дань уважения всем авторам книг.Книги знакомят нас с жизнью и историей народов разных стран, учат понимать красоту и творчество, дают доступ не только к идеям и знаниям, но также к духовным и моральным ценностям. При помощи книги каждая из культур имеет возможность рассказать о себе не только современникам, но и последующим поколениям.Юных поклонников чтения книг приглашают стать участниками онлайн-выставки детского рисунка «Книжный супергерой-2023».Для это вам нужно в период с 13 апреля по 23 апреля 2023 года прислать на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru фотоизображение рисунка вашего любимого литературного супергероя и комментарий о том, почему он – супергерой. Вашу творческую работу опубликуют на официальных страницах ДК "Россия" в социальных сетях и на официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. Формат фотоизображения – JPEG.В теме сообщения на электронную почту: Онлайн-выставка детского рисунка «Книжный супергерой — 2023», фамилия и имя автора рисунка, возраст.Всем участникам онлайн-выставки будут высланыв течение месяца после публикации работ.