14 апреля 2023 ПЯТНИЦА
Новости
20:56 | 14 апреля
Для бойцов СВО подготовили тактические аптечки
18:00 | 14 апреля
Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка
17:03 | 14 апреля
На саратовских предприятиях проводят переподготовку кадров
16:00 | 14 апреля
Фонд Гуманитарных Проектов запустил антифейк-проект «Россия в деле»
15:38 | 14 апреля
В первый день Всероссийскую ярмарку трудоустройства посетили более 4 тысяч жителей региона
15:30 | 14 апреля
Поезд Алматы – Уральск будет курсировать до Саратова со 2 мая
15:04 | 14 апреля
Жители области могут поделиться своим мнением о качестве жилищно-коммунальных услуг
14:36 | 14 апреля
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14:00 | 14 апреля
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13:04 | 14 апреля
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В Саратове появился новый символ культурного наследия
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Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка

Новости
23 апреля — Всемирный день книг и авторского права. Инициаторами создания данного праздника выступили члены Международной Ассоциации Книгоиздателей в 1995 году.
Юных чтецов приглашают стать участником онлайн-выставки детского рисунка

Таким образом было решено подчеркнуть важность книг в нашей жизни как мощный способ приобщения людей, особенно детей и подростков, к чтению и отдать дань уважения всем авторам книг.

Книги знакомят нас с жизнью и историей народов разных стран, учат понимать красоту и творчество, дают доступ не только к идеям и знаниям, но также к духовным и моральным ценностям. При помощи книги каждая из культур имеет возможность рассказать о себе не только современникам, но и последующим поколениям.

Юных поклонников чтения книг приглашают стать участниками онлайн-выставки детского рисунка «Книжный супергерой-2023».

Для это вам нужно в период с 13 апреля по 23 апреля 2023 года прислать на электронную почту ГАУК СО «Дворец культуры «Россия»: konkurs.dkrossiya@mail.ru фотоизображение рисунка вашего любимого литературного супергероя и комментарий о том, почему он – супергерой. Вашу творческую работу опубликуют на официальных страницах ДК "Россия" в социальных сетях и на официальном сайте: http://dvorez-rossiya.ru/. Формат фотоизображения – JPEG.

В теме сообщения на электронную почту необходимо указать: Онлайн-выставка детского рисунка «Книжный супергерой — 2023», фамилия и имя автора рисунка, возраст.

Всем участникам онлайн-выставки будут высланы Сертификаты участника в течение месяца после публикации работ.