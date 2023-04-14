На саратовских предприятиях проводят переподготовку кадров

просмотров: 121

«Корпоративные центры опережающей подготовки помогут составить экспертный профиль сотрудника и оценить возможности персонала. При необходимости они также могут провести обязательную переподготовку или повысить квалификацию сотрудников, чтобы создать высокие профессиональные стандарты рабочего места для более эффективной работы. Это особенно важно в текущих условиях, когда компаниям необходимо быть гибкими для развития и укрепления производства», — отметил директор Департамента производительности труда, защиты и поощрения капиталовложений Министерства экономического развития РФ Александр Молодцов.К концу 2023 года в России будут работать 60 КЦОП в рамках нацпроекта «Производительность труда».В Саратовской области такие центры созданы на базе двух предприятий. В 2021 году Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал» вошло в число 15 предприятий страны, которое прошло конкурсный отбор на получение данной меры поддержки. Сотрудники предприятия проходят обучение по направлениям: охрана труда, рекрутинг, маркетинг. В 2022 году КЦОП был открыт на Саратовском электроприборостроительном заводе имени Серго Орджоникидзе. Такая организация работы помогает предприятиям за счет внутренних ресурсов, реализации кадрового потенциала повысить эффективность производственных процессов через внедрение рационализаторских изменений», - отметил министр экономического развития области Андрей Разборов.