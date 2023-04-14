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Энергетики перешли в режим повышенной готовности

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Сегодня в Саратовской области - сильный ветер с порывами до 25 м/с, возможны сильные осадки в виде дождя, днем местами мокрый снег.

Энергетики перешли в режим повышенной готовности

Подразделения филиала «Россети Волга» – «Cаратовские распределительные сети» приведены в состояние полной готовности. За работой энергообъектов установлен особый контроль. Центр управления сетями «Cаратовских РС» ведет непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.

Специалисты готовы в любой момент выдвинуться к местам технологических нарушений на объектах электросетевого комплекса. При необходимости к ликвидации последствий непогоды могут привлечь 191 бригаду: 1 190 человек, 398 единиц спецтехники. Готовы 56 резервных источников электроснабжения.

Необходимо строго соблюдать правила безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам линий электропередачи ближе 8 м, проводить самостоятельные работы по восстановлению электроснабжения.


Сообщить о нарушениях электроснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220.