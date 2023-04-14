Фонд Гуманитарных Проектов запустил антифейк-проект «Россия в деле»

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«Россия в деле» является продолжением нашумевшего сериала «Билет в будущее» и продолжает знакомство зрителей с различными профессиями, которые входят в 9 профсред одноименной бесплатной государственной программы.Видеопроект опровергает устойчивые мифы о технологической отсталости российской экономики и неэффективных производственных мощностях. Среди этих мифов: российская индустрия держится на технологиях СССР, все предприятия работают на иностранном оборудовании и софте, промышленность России — это ржавые заводы, вредные технологии и рутинный труд. Почему это не так — рассказывает новый просветительский видеопроект «Россия в деле».«10 лет назад мы взяли на себя смелость публично бороться с мифами и фейками. И на протяжении этого времени помогаем очищать добрые имена российской истории, промышленности, культуры, создавая выставочные и видео проекты, которые уже увидели более 17 миллионов человек только офлайн. Успех первого профориентационного сериала «Билет в будущее» нас вдохновил на создание этого, выражаясь современным языком, спин-оффа», — сообщил управляющий директор Фонда Гуманитарных Проектов Иван Есин.В российской индустрии создаются новые сложные продукты и целые отрасли, конкурирующие на глобальном рынке с мировыми брендами. В их числе — гражданское авиастроение, производство новых материалов, судостроение, медицина и другие.Российские специалисты первые в мире разработали автономную систему судовождения, которая уже внедрена в производство. Ее отличает качество, безопасность. В 2020 году нижегородскими инженерами был произведен первый круизный лайнер в постсоветской истории — четырехпалубный теплоход проекта PV300. В стране также создаются морские навигационные тренажеры для обучения тех, кто будет в ближайшем будущем водить суда по мировому океану, тем самым нами преодолевается зависимость от стран Запада в части морской навигации.Настоящий прорыв знаний, связанный с новыми открытиями, происходит в медицине. Российские кардиохирурги разработали и внедрили уникальный метод, который позволил снизить риск инсульта на 95% у пациентов с предпосылками к нему. У ученых появились возможности выращивать новые клетки, новые ткани, новые органы — и это только начальный этап современного направления отечественной науки — регенеративной медицины.«В Саратовской области формируют металлургический кластер, включающий новое рельсобалочное производство, строительство речного порта и завода по производству технических газов. Создают стратегически важный для России центр тугоплавких металлов и их сплавов, который позволит обеспечивать материалами космическую, электронную промышленность. В ближайшем будущем будет создан крупнейший в России центр обработки данных, он необходим для развития цифровой экосистемы. Наши ученые ведут разработки для космической, авиационной промышленности: разработаны, например, первые отечественные бортовые лампы бегущей волны, позволяющие повысить работу космических спутников. Эти и другие проекты саратовского промкомплекса обладают большим потенциалом и будут содействовать снижению зависимости от зарубежных технологий и продукции», - отметил заместитель Председателя Правительства области – министр промышленности и энергетики Михаил Торгашин.Проект «Россия в деле» демонстрирует перечень технологических ниш, в котором российские научно-технические достижения активно внедряются в технологические отрасли реального сектора экономики и со временем результат этой работы займет достойное место не только на российском, но и мировом рынке, формируя устойчивый тренд – российские технологии – это качество – безопасность – эффективность.«Смотрим» — российская государственная мультимедийная онлайн-платформа, разработанная крупнейшим государственным медиахолдингом «ВГТРК». Начала работу в 2020 году. Платформа агрегирует новости и репортажи, политические ток-шоу, сериалы, кино, подкасты, мультфильмы, юмор, концерты, спектакли, документальные фильмы, познавательные программы, развлекательные шоу, а также прямые эфиры более 20 российских каналов и радиостанций.VK — российская инвестиционная технологическая корпорация, создающая онлайн сервисы. Компания активно развивает и поддерживает социальные проекты в России.Фонд Гуманитарных Проектов — некоммерческий фонд, созданный в 2013 году, реализующий проекты по распространению культурных и исторических знаний в России. Деятельность фонда призвана улучшить социокультурную обстановку в России посредством реализации крупных всероссийских проектов в области культуры, образования, просвещения, направленных на продвижение гуманитарных ценностей.