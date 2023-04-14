Жители области могут поделиться своим мнением о качестве жилищно-коммунальных услуг
Поделиться своим мнением есть возможность с 12 по 19 апреля.
Саратовцы могут высказать свое мнение о качестве жилищно-коммунальных услуг. Для этого Минстрой России организовал опрос на Едином портале государственных услуг. Поделиться своим мнением есть возможность с 12 по 19 апреля. Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы для составления статистики, поясняют организаторы.
Пройти опрос можно, перейдите по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/358324/.
Саратовцы могут высказать свое мнение о качестве жилищно-коммунальных услуг. Для этого Минстрой России организовал опрос на Едином портале государственных услуг. Поделиться своим мнением есть возможность с 12 по 19 апреля. Данные, полученные в ходе опроса, будут использованы для составления статистики, поясняют организаторы.
Пройти опрос можно, перейдите по ссылке - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/358324/.