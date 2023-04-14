Роман Чуйченко: «Спорткомплекс «Газовик» поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу»
Зампред областной Думы в своих соцсетях рассказал о перспективах спорткомплекса «Газовик», возведение которого завершается при поддержке Вячеслава Володина в Кировском районе Саратова.
«Сегодня выдалось пасмурное утро. Зато рассеивается туман вокруг перспектив спорткомплекса «Газовик».
Главным резидентом объекта будет женская волейбольная команда «Протон». Девчонки после ряда громких побед вышли в полуфинал Суперлиги России. По словам тренера Маричева Юрия Николаевича, есть все основания говорить о борьбе за медали. Новый комплекс очень поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу.
Кстати, откроется спорткомплекс, скорее всего, уже под новым названием. Вячеслав Володин, благодаря которому стало возможным завершение строительства объекта, в своём телеграм-канале провёл голосование по выбору нового названия. Уверенно лидирует название «Протон».
Володин регулярно лично посещает объект. Это говорит об особом отношении председателя Госдумы к вопросам развития саратовского спорта. Ведь новый комплекс будет работать не только на спорт высоких достижений. Большую часть времени здесь будут проходить занятия для школьников и молодых спортсменов», - отметил Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).
«Сегодня выдалось пасмурное утро. Зато рассеивается туман вокруг перспектив спорткомплекса «Газовик».
Главным резидентом объекта будет женская волейбольная команда «Протон». Девчонки после ряда громких побед вышли в полуфинал Суперлиги России. По словам тренера Маричева Юрия Николаевича, есть все основания говорить о борьбе за медали. Новый комплекс очень поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу.
Кстати, откроется спорткомплекс, скорее всего, уже под новым названием. Вячеслав Володин, благодаря которому стало возможным завершение строительства объекта, в своём телеграм-канале провёл голосование по выбору нового названия. Уверенно лидирует название «Протон».
Володин регулярно лично посещает объект. Это говорит об особом отношении председателя Госдумы к вопросам развития саратовского спорта. Ведь новый комплекс будет работать не только на спорт высоких достижений. Большую часть времени здесь будут проходить занятия для школьников и молодых спортсменов», - отметил Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).