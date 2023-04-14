14 апреля 2023 ПЯТНИЦА
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Роман Чуйченко: «Спорткомплекс «Газовик» поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу»

Новости
Зампред областной Думы в своих соцсетях рассказал о перспективах спорткомплекса «Газовик», возведение которого завершается при поддержке Вячеслава Володина в Кировском районе Саратова.
Роман Чуйченко: «Спорткомплекс «Газовик» поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу»


«Сегодня выдалось пасмурное утро. Зато рассеивается туман вокруг перспектив спорткомплекса «Газовик».
Главным резидентом объекта будет женская волейбольная команда «Протон». Девчонки после ряда громких побед вышли в полуфинал Суперлиги России. По словам тренера Маричева Юрия Николаевича, есть все основания говорить о борьбе за медали. Новый комплекс очень поможет и «Протону», и всему саратовскому волейболу.

Кстати, откроется спорткомплекс, скорее всего, уже под новым названием. Вячеслав Володин, благодаря которому стало возможным завершение строительства объекта, в своём телеграм-канале провёл голосование по выбору нового названия. Уверенно лидирует название «Протон».

Володин регулярно лично посещает объект. Это говорит об особом отношении председателя Госдумы к вопросам развития саратовского спорта. Ведь новый комплекс будет работать не только на спорт высоких достижений. Большую часть времени здесь будут проходить занятия для школьников и молодых спортсменов», - отметил Роман Чуйченко (фракция «Единая Россия»).