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Министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств за I квартал

Новости
В министерстве информации и массовых коммуникаций области подвели итоги информационной работы за I квартал 2023 года.
Министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств за I квартал

Сотрудники ведомственных пресс-служб подготовили и направили в адрес средств массовой информации более 1,2 тысячи пресс-релизов с социально значимой информацией и комментариями первых лиц. Топовыми стали свыше 330 сообщений, вызвав высокий интерес у СМИ и жителей региона. Самыми читаемыми стали новости по вопросам здравоохранения, труда и соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, ЗАГСа, образования и промышленности.

Самым «богатым» на новости и инфоповоды оказалось министерство культуры. Также в число лидеров по этому показателю вошли министерства: труда и соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, молодежной политики и спорта, экономического развития, промышленности и энергетики.

За три месяца года исполнительные органы области организовали и провели около 120 пресс-мероприятий. В топ самых открытых для СМИ вошли региональные министерства: культуры, транспорта и дорожного хозяйства, молодежной политики и спорта, природных ресурсов и экологии, труда и соцзащиты, здравоохранения.

В первом квартале этого года при участии ведомств вышло в эфир больше 450 телесюжетов о самых актуальных для жителей региона вопросах, решение которых находится в сфере деятельности Правительства области. На федеральных каналах о Саратовкой области рассказали в 28 эфирах. Среди востребованных тем на ТВ – молодежная политика и спорт, культура, здравоохранение, образование, вопросы труда, соцзащиты, экономики, промышленности.

В социальных сетях органы исполнительной власти области увеличили аудиторию на 17 тысяч подписчиков. Их новости интересны более 250 тысячам жителей.

«С начала этого года мы начали перестраивать акценты в оценке работы и мотивации пресс-служб ведомств, направив их не на «погоню» за количеством выданного контента, а нацелив именно на качество подготовки материалов, которые требуем делать ярче и информативнее. Мы поменяли подходы к оценке эффективности информирования, стали больше обращать внимания на реальные показатели охвата аудитории и вовлеченности жителей. Стали больше работать над продвижением региональной информационной повестки на федеральном уровне. Итоговый квартальный рейтинг эффективности информационного взаимодействия – тому подтверждение», – отметил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.