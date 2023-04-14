Министерство информации составило рейтинг медиаактивности правительственных ведомств за I квартал

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Сотрудники ведомственных пресс-служб подготовили и направили в адрес средств массовой информации более 1,2 тысячи пресс-релизов с социально значимой информацией и комментариями первых лиц. Топовыми стали свыше 330 сообщений, вызвав высокий интерес у СМИ и жителей региона. Самыми читаемыми стали новости по вопросам здравоохранения, труда и соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, ЗАГСа, образования и промышленности.Самым «богатым» на новости и инфоповоды оказалось министерство культуры. Также в число лидеров по этому показателю вошли министерства: труда и соцзащиты, транспорта и дорожного хозяйства, молодежной политики и спорта, экономического развития, промышленности и энергетики.За три месяца года исполнительные органы области организовали и провели около 120 пресс-мероприятий. В топ самых открытых для СМИ вошли региональные министерства: культуры, транспорта и дорожного хозяйства, молодежной политики и спорта, природных ресурсов и экологии, труда и соцзащиты, здравоохранения.В первом квартале этого года при участии ведомств вышло в эфир больше 450 телесюжетов о самых актуальных для жителей региона вопросах, решение которых находится в сфере деятельности Правительства области. На федеральных каналах о Саратовкой области рассказали в 28 эфирах. Среди востребованных тем на ТВ – молодежная политика и спорт, культура, здравоохранение, образование, вопросы труда, соцзащиты, экономики, промышленности.В социальных сетях органы исполнительной власти области увеличили аудиторию на 17 тысяч подписчиков. Их новости интересны более 250 тысячам жителей.«С начала этого года мы начали перестраивать акценты в оценке работы и мотивации пресс-служб ведомств, направив их не на «погоню» за количеством выданного контента, а нацелив именно на качество подготовки материалов, которые требуем делать ярче и информативнее. Мы поменяли подходы к оценке эффективности информирования, стали больше обращать внимания на реальные показатели охвата аудитории и вовлеченности жителей. Стали больше работать над продвижением региональной информационной повестки на федеральном уровне. Итоговый квартальный рейтинг эффективности информационного взаимодействия – тому подтверждение», – отметил министр информации и массовых коммуникаций области Александр Колоколов.