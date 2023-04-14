На новой площадке в Летном городке появится дополнительное оборудование

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«Площадка соответствует требованиям безопасности и была взята на баланс МКУ «Городское хозяйство». Уже сейчас основные элементы, необходимые для занятий спортом на открытом воздухе, установлены. Было обновлено резиновое покрытие под элементами. Местные жители с удовольствием пользуются спортплощадкой», — отметил Владимир Королев, начальник управления по физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации Энгельсского муниципального района.По словам Владимира Королева, до конца апреля на площадке будут установлены и дополнительные элементы — турники, о которых просили спортсмены.«Оборудование куплено, ждем поставку», — подчеркнул он.