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Определены суперфиналисты регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023»

Новости

13 апреля в лицее «Звезда» прошел третий конкурсный день финала регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года – 2023».



Участники представили результаты групповой работы в формате испытания «Образовательный проект» по следующим темам: «Бесконфликтное общение – залог успешного обучения»; «Учитель – наставник – точки соприкосновения»; «Путь к здоровью вместе». Члены Большого жюри конкурса поддержали инициативы конкурсантов по реализации заявленных проектов в нашем регионе.


По итогам конкурсных испытаний были определены суперфиналисты конкурса:

- Бабаян Ани Арамовна, учитель английского языка школы №4 имени Героя Советского Союза Спирина В.Р. г. Ершова;

- Банацкая Юлия Андреевна, учитель истории и обществознания школы №2 с. Александров Гай Александрово-Гайского района;

- Бардина Татьяна Александровна, учитель русского языка и литературы Гимназии № 1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково;

- Подкопаева Светлана Александровна, учитель истории и обществознания Лицея №56 г.Саратова;

- Сейдалиева Замира Ахметовна, учитель математики школы №1 р.п. Степное Советского района;

- Ушакова Валентина Игоревна, учитель начальных классов школы №1 р.п. Самойловка Самойловского района.


Сегодня суперфиналистам предстоит пройти через два тура - «Мастер-класс» и пресс-конференция «Вопрос учителю года».