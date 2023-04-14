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Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты

Новости
Железнодорожные переезды в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты с 14 по 18 апреля

В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):
- 14 апреля с 13:40 до 15:40;
- 17 апреля с 22:35 до 00:35;
- 18 апреля с 13:10 до 15:10.
Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.
Кроме того, будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано - Умётская в Ленинском районе Саратова).
- 14 апреля с 12:50 до 14:50;
- 17 апреля с 22:50 до 01:50.
Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.
Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.