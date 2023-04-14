Два железнодорожных переезда в Ленинском районе Саратова будут временно закрыты

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В связи с ремонтными работами будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 291 км перегона Трофимовский-2 – Зоринский (в месте пересечения с Сокурским трактом в Ленинском районе Саратова):- 14 апреля с 13:40 до 15:40;- 17 апреля с 22:35 до 00:35;- 18 апреля с 13:10 до 15:10.Объезд возможен через проспект Строителей, а также по улице Шехурдина и Московскому шоссе.Кроме того, будет временно закрыто движение через железнодорожный переезд на 841 км перегона Трофимовский-1 – Жасминная (пересечение с улицей Песчано - Умётская в Ленинском районе Саратова).- 14 апреля с 12:50 до 14:50;- 17 апреля с 22:50 до 01:50.Объезд возможен через поселки Жасминный и Соколовый до СКАД.Приволжская железная дорога просит автомобилистов с пониманием отнестись к проводимым ремонтным работам и учитывать данные обстоятельства при планировании поездки.