Радищевский музей приглашает на встречу с известным краеведом

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15 апреля , в субботу, в 14.00 в Гимназическом корпусе Саратовского музея имени А.Н. Радищева на фотовыставке «100 чудес света.7-я коллекция» состоится встреча с историком, краеведом и педагогом дополнительного образования Владимиром Федосеевым.В 2008 году Владимир Федосеев воссоздал известный саратовский клуб «Не за тридевять земель». По настоящий момент он является активным координатором и архивариусом – «хранителем памяти» жизни и деятельности известного краеведа, писателя и телеведущего Дмитрия Сергеевича Худякова.Тема выступления: «Д.С. Худяков. История создания фильма «Берег плезиозавров». К 95-летию со дня рождения Д.С. Худякова.На музейной встрече Владимир Федосеев расскажет о том, как возникла идея о создании фильма, кто написал сценарий и определил маршрут съёмок, какая студия взялась за осуществления столь необычного сценария, кто был кинооператором на плавучем судне под названием «байдарка»! И какое учебное заведение заканчивали юные палеонтологи, чтобы пройти отбор в съёмках этого удивительного саратовского «бренда», который до сих пор привлекает внимание увлеченных и активных девчонок и мальчишек, но уже современного компьютеризированного мира и зовет опять отправляться в …настоящий не виртуальный поход!Короткий фильм о пионерах и ящерах не раз показывали по областному телевидению и Берег плезиозавров, с легкой руки Д.С. Худякова, скоро стал знаменитым, культовым местом. До сих пор каждое лето сюда привозят юных геологов и палеонтологов из Саратова.На встрече посетителей ждет неожиданный сюрприз: мы пригласили в гости тех мальчишек и девчонок, которые прожили и сыграли роли в фильме «Берег плезиозавров», а сегодня – это взрослые и современные герои нашего времени, для которых фильм Д.С. Худякова стал ярким и интересным событием их детства и юности, а для многих - определил дальнейший выбор профессии!--