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Иностранные контрактники могут в упрощенном порядке претендовать на российское гражданство

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В Саратовской области идет формирование новых именных подразделений, а также доукомплектование действующих воинских частей. О предусмотренных мерах поддержки для военнослужащих рассказал заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту Дмитрий Дудаков. Напомним, контракт вправе заключить как граждане России, так и иностранные граждане и лица без гражданства.


«Для людей, поступающих на военную службу по контракту, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, есть ряд региональных льгот. Это бесплатное получение юридической помощи, первоочередное зачисление в детские сады, перевод в детские сады при перемещении на военную службу в другие регионы.
Граждане, которые участвуют в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, полностью попадают под действие закона о ветеранах. Для них предусмотрен ряд льгот: ежемесячная пенсия, скидки при оплате коммунальных платежей за квартиру и налога за транспорт.
Иностранные граждане, которые поступили на военную службу по контакту, после прохождения одного года могут в упрощенном порядке претендовать на российское гражданство», рассказал Дмитрий Дудаков.

В пункте отбора на военную службу по контракту также напомнили, что губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным принято решение выплачивать военнослужащим при заключении контракта дополнительную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. В соответствии с приказом Министра обороны РФ при заключении контракта каждый военнослужащий получает единовременную выплату 195 тысяч рублей. Для участников СВО предусмотрена еще надбавка к денежному довольствию в размере 60% от оклада по воинской должности во время участия в операции и в течение полугода после.