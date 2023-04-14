Иностранные контрактники могут в упрощенном порядке претендовать на российское гражданство

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«Для людей, поступающих на военную службу по контракту, помимо льгот, предусмотренных федеральным законодательством, есть ряд региональных льгот. Это бесплатное получение юридической помощи, первоочередное зачисление в детские сады, перевод в детские сады при перемещении на военную службу в другие регионы.Граждане, которые участвуют в специальной военной операции, получают статус ветерана боевых действий, полностью попадают под действие закона о ветеранах. Для них предусмотрен ряд льгот: ежемесячная пенсия, скидки при оплате коммунальных платежей за квартиру и налога за транспорт.Иностранные граждане, которые поступили на военную службу по контакту, после прохождения одного года могут в упрощенном порядке претендовать на российское гражданство», рассказал Дмитрий Дудаков.В пункте отбора на военную службу по контракту также напомнили, что губернатором Саратовской области Романом Бусаргиным принято решение выплачивать военнослужащим при заключении контракта дополнительную материальную помощь в размере 50 тысяч рублей. В соответствии с приказом Министра обороны РФ при заключении контракта каждый военнослужащий получает единовременную выплату 195 тысяч рублей. Для участников СВО предусмотрена еще надбавка к денежному довольствию в размере 60% от оклада по воинской должности во время участия в операции и в течение полугода после.