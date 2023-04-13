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Президентская программа подготовки управленческих кадров реализуется с 1998 года. На сегодняшний день в ней принимают участие 62 региона России. В рамках программы руководители высшего и среднего звена, а также собственники бизнеса проходят обучение в ведущих российских университетах на условиях софинансирования из государственного бюджета. Зачисление слушателей происходит по результатам конкурсного отбора в рамках региональных квот.Аналитическим центром при Правительстве Российской Федерации было проведено исследование эффективности Президентской программы подготовки управленческих кадров, которую курирует Минэкономразвития Российской Федерации. Исследование показало, что при реализации проектов выпускников Президентской программы, 60 % организаций получили прибыль, а 40 % сократили издержки.В исследовании участвовали более 1,6 тысяч респондентов, проходивших подготовку по Президентской программе в 2019 — 2022 учебных годах. Практически каждый третий специалист полностью реализовал свой проект, который разрабатывал в процессе обучения.Президентская программа является практико-ориентированной и проекто-ориентированной. В процессе обучения слушатель разрабатывает проект развития направившей его организации, нацеленный на решение актуальных задач предприятия, или собственный бизнес-проект. Проектная деятельность слушателей способствует быстрой и эффективной интеграции полученных навыков и знаний в производственные процессы и росту экономической эффективности предприятий, что, в свою очередь, стимулирует развитие экономики регионов и всей страны.В ходе выполнения проектного задания 28 % респондентов смогли привлечь инвестиции в свою организацию, в том числе 13 % — на сумму свыше 10 млн. рублей. Пятая часть респондентов (20 %) отметили, что удалось создать новые рабочие места. Всего за три года в ходе реализации проектов респондентов было создано около 3,2 тысяч рабочих мест.Порядка 5% участников исследования оценили полученную от проектов прибыль более чем в 100 млн. рублей, 12 % — в диапазоне от 10 до 100 млн. рублей. У половины участников опроса проект окупился в срок от года до двух лет. При этом у 20 % респондентов проект окупился за 3–6 месяцев, ещё у 20 % — за год.«За время действия программы обучение прошли более 112 тысяч специалистов, почти 16,5 тысяч человек стажировались за рубежом. Выпускники программы создали более 3 тысяч предприятий и свыше 85 тысяч новых рабочих мест.Подготовка в рамках Президентской программы способствует реализации как небольших проектов, так и предусматривающих серьезные и долгосрочные вложения. Показательно, что доля инвестиций в категории «от 10 до 100 млн. рублей» постепенно растет, что может свидетельствовать об увеличении масштабов проектов, в которых заинтересовано руководство направляющих организаций», - отметила заместитель министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.В качестве главного результата обучения более 30 % респондентов указали новые профессиональные знания, 25 % опрошенных отметили, что Программа способствовала развитию новых компетенций, 41 % выпускников установили новые деловые контакты.«Президентская программа стала настоящим социальным лифтом для жителей регионов: 16 % выпускников по итогам обучения получили повышение до руководителя высшего звена, 26 % респондентов отметили увеличение доходов», - рассказал Алексей Бункин, директор оператора программы — Федерального ресурсного центра.Саратовская область принимает активное участие в реализации Президентской программы. За все время ее существования (1998 – 2022 г.г.) в нашем регионе прошли подготовку более 1 700 руководителей и сотрудников организаций и предприятий области.В подготовке специалистов в рамках Президентской программы участвуют ведущие ВУЗы г. Саратова: Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС и Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.В настоящее время ведется набор специалистов на обучение по Президентской программе в 2023/2024 году.Поволжский институт управления имени П.А. Столыпина – филиал РАНХиГС приглашает на обучение по программе профессиональной переподготовке «Современный менеджмент».Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А. реализует программу профессиональной переподготовки «Экономика и управление предприятием в условиях цифровизации».Информация о программе размещена в сети INTERNET по адресу: http://www.pprog.ru.Инструкция для кандидатов, перечень и формы документов для участия в Президентской программе размещены на сайте Правительства Саратовской области: https://saratov.gov.ru/gov/vacancies/gos-plan-uprav-kadr/.Документы кандидатов принимаются Саратовской региональной комиссией по адресу: г. Саратов, ул. Московская, 72, ком. 510 (управление кадровой политики и государственной службы Правительства области). Контактный телефон: (845 2) 27-92-58, e-mail: abasevaiv@saratov.gov.ru.