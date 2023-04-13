«Мы – граждане России!»: «Движение первых» предложило новый подход к вручению первого паспорта

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Первыми участниками акции стали сотни ребят из Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), Алтайского края, республик Дагестан и Татарстан, Калининградской, Астраханской, Тульской, Новосибирской и Оренбургской областей, а также столицы нашей Родины – Москвы.«Вручение 14-летним школьникам первых паспортов в нашей стране уже давно стало доброй традицией, однако годами ей не хватало системности, торжественности и осознания важности этого особого момента, а для большинства – это было лишь формальностью. Уверен, первое получение главного личного документа должно быть настоящим событием для любого подростка. Именно поэтому масштабы нашей акции с каждым годом будут только расти: уже в следующем учебном году она объединит более 1,5 млн ребят», – подчеркнул председатель правления Российского движения детей и молодежи «Движение первых» Григорий Гуров.К слову, главный документ гражданина юным жителям Тулы вручила заместитель председателя правительства области Ольга Гремякова, а сама церемония прошла в историческом здании города – Доме дворянского собрания.Всероссийскую акцию, призванную сформировать гражданскую, патриотическую позицию подрастающего поколения, чувство идентичности и сопричастности с судьбой государства, в первых регионах-участниках поддержали на самом высоком уровне. Так, почетным гостем торжественной церемонии в Москве стал председатель Московской городской Думы Алексей Шапошников, который вручил паспорта в здании Мосгордумы; губернатор Калининградской области Антон Алиханов поприветствовал мальчишек и девчонок в здании Правительства региона; глава Астраханской области Игорь Бабушкин сказал подросткам теплые напутственные слова в стенах Большого зала администрации Губернатора.В здании Правительства Оренбургской области торжественный момент с ребятами разделил губернатор Денис Паслер, а в ЯНАО – Дмитрий Артюхов, который посетил церемонию в стенах Правительства региона в Салехарде.В ходе акций, которые также поддержали представители региональных управлений МВД, состоялась церемония поднятия государственного флага под звуки гимна России, а каждый участник произнес важные слова, в которых пообещал любить свою Родину и быть ее достойным гражданином. Сотрудники полиции вручили юным гражданам главный закон страны – Конституцию РФ.«Для меня это огромный шаг во взрослую жизнь, который доказывает, что я выросла, готова отвечать за свои поступки и реализовывать конституционные права. Уже сейчас я чувствую себя более ответственной и самостоятельной. Я горжусь своей страной и готов сделать все возможное для ее процветания», - сказала участница «Движения первых» из Москвы Екатерина Дудникова.Первые ребята были удостоены чести получить важнейший документ гражданина в таком формате за выдающиеся достижения в спорте и науке, а также активность в работе региональных отделений Движения. Также среди тех, кто сделал важный шаг во взрослую жизнь – авторы лучших эссе на тему «Почему я люблю свою Родину» и дети участников специальной военной операции.Эти же критерии станут основными и в дальнейшем при реализации программы, а каждый этап Всероссийской акции «Мы – граждане России!» будет приурочен к знаковым датам России.