На проект скоростного трамвая за три года будет направлено свыше 5 млрд рублей

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Согласно изменениям доходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 3,5 млрд рублей. В основном это целевые поступления, привлеченные в регион благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и другие цели муниципальным образованиям области будет направлено свыше 700 млн рублей.Более полумиллиарда рублей выделяется на строительство, реконструкцию и оснащение объектов здравоохранения. Порядка 300 млн рублей предусматривается на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы областных учреждений и иные мероприятия.За счет федеральной субсидии областному центру будет предоставлено 2,2 млрд рублей на реконструкцию трамвайной сети, а также закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Еще 4 млрд рублей поступит на реализацию проекта скоростного трамвая в 2024 - 2025 годах.«В целом расходы региональной казны на текущий год предлагается увеличить на 4,4 млрд рублей. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2023 год составят по доходам – 144,9 млрд рублей, расходам – 158,3 млрд рублей. Увеличение дефицита покрывается остатками на едином счете областного бюджета и не потребует привлечения заемных средств», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.