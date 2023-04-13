13 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:15 | 13 апреля
На проект скоростного трамвая за три года будет направлено свыше 5 млрд рублей
17:58 | 13 апреля
При реализации проектов выпускников Президентской программы 60 % организаций получили прибыль
17:00 | 13 апреля
В областной Думе обсудили реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений
16:30 | 13 апреля
Михаил Орлов встретился с лучшими педагогами региона
15:02 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
14:00 | 13 апреля
Региональный ремонт 100 спортивных залов: спортивному залу посёлка Октябрьский подарили новую жизнь
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:05 | 13 апреля
День космонавтики: в социозащитных учреждениям прошли праздничные мероприятия для детей и взрослых
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

На проект скоростного трамвая за три года будет направлено свыше 5 млрд рублей

Новости
На заседании комитета областной Думы по бюджету, налогам и собственности представили поправки в закон «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

На проект скоростного трамвая за три года будет направлено свыше 5 млрд рублей

Согласно изменениям доходы областного бюджета на 2023 год увеличиваются в целом на 3,5 млрд рублей. В основном это целевые поступления, привлеченные в регион благодаря поддержке председателя Государственной Думы Вячеслава Володина.

На мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, строительство и укрепление материально-технической базы объектов социальной сферы и другие цели муниципальным образованиям области будет направлено свыше 700 млн рублей.

Более полумиллиарда рублей выделяется на строительство, реконструкцию и оснащение объектов здравоохранения. Порядка 300 млн рублей предусматривается на обеспечение деятельности и укрепление материально-технической базы областных учреждений и иные мероприятия.

За счет федеральной субсидии областному центру будет предоставлено 2,2 млрд рублей на реконструкцию трамвайной сети, а также закупку электробусов и объектов зарядной инфраструктуры для них. Еще 4 млрд рублей поступит на реализацию проекта скоростного трамвая в 2024 - 2025 годах.

«В целом расходы региональной казны на текущий год предлагается увеличить на 4,4 млрд рублей. С учетом указанных изменений параметры областного бюджета на 2023 год составят по доходам – 144,9 млрд рублей, расходам – 158,3 млрд рублей. Увеличение дефицита покрывается остатками на едином счете областного бюджета и не потребует привлечения заемных средств», – пояснила министр финансов области Ирина Бегинина.