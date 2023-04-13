В областной Думе обсудили реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений

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С докладом перед депутатами и приглашёнными на заседание представителями национально-культурных организаций и объединений выступил первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.Он отметил, что реализация Стратегии государственной национальной политики в регионе ведется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ. В рамках реализации подпрограммы в прошлом году было увеличено финансирование более чем в 3 раза по сравнению с 2021 годом, составив 6,3 млн рублей. Это позволило выделить дополнительные средства на финансирование мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.В прошлом году были проведены три крупных форума, посвященных международному Дню родного языка, профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде и реализации государственной национальной политики. Кроме того, в районах были организованы областные традиционные национальные праздники «Наурыз», «Акатуй», «Шумбрат», "Сабантуй", фестиваль казачьей культуры и творчества. Всего реализовано 14 мероприятий различной направленности.«В 2022 году заявка от Саратовской области на получение федерального финансирования вошла в число 5 лучших по ПФО, и общее финансирование подпрограммы на текущий год составило 6,3 млн рублей. С учетом опыта реализации и исполнения мероприятий подпрограммы в прошлом году на текущий год были перераспределены средства по мероприятиям, что позволило в 2023 году по согласованию с ФАДН России запланировать к реализации 15 мероприятий», - рассказал Денис Попонов.В планах ведомства на 2023 год проработать и поддержать новые проекты по социально-культурной адаптации прибывающих мигрантов, по поддержке языков народов России, а также мероприятия, исключающие фальсификацию истории и искажение исторических фактов.Летом 2023 года будет объявлен конкурсный отбор ФАДН России на получение федерального субсидирования на 2024 год. В планах министерства проработать возможность увеличения финансирования подпрограммы на 2024 год из областного бюджета, что позволит в случае удачного конкурсного отбора привлечь большее количество средств из федерального бюджета.Депутаты областной Думы поддержали инициативу увеличения финансирования и предложили запустить проект увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, среди которых представители разных национальностей.