В областной Думе обсудили реализацию мероприятий в сфере межнациональных отношений
На заседании комитета Саратовской областной Думы по информационной политике обсудили итоги реализации в 2022 году подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» государственной программы Саратовской области «Культура Саратовской области».
С докладом перед депутатами и приглашёнными на заседание представителями национально-культурных организаций и объединений выступил первый заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Денис Попонов.
Он отметил, что реализация Стратегии государственной национальной политики в регионе ведется при поддержке Федерального агентства по делам национальностей РФ. В рамках реализации подпрограммы в прошлом году было увеличено финансирование более чем в 3 раза по сравнению с 2021 годом, составив 6,3 млн рублей. Это позволило выделить дополнительные средства на финансирование мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений.
В прошлом году были проведены три крупных форума, посвященных международному Дню родного языка, профилактике идеологии экстремизма в молодежной среде и реализации государственной национальной политики. Кроме того, в районах были организованы областные традиционные национальные праздники «Наурыз», «Акатуй», «Шумбрат», "Сабантуй", фестиваль казачьей культуры и творчества. Всего реализовано 14 мероприятий различной направленности.
«В 2022 году заявка от Саратовской области на получение федерального финансирования вошла в число 5 лучших по ПФО, и общее финансирование подпрограммы на текущий год составило 6,3 млн рублей. С учетом опыта реализации и исполнения мероприятий подпрограммы в прошлом году на текущий год были перераспределены средства по мероприятиям, что позволило в 2023 году по согласованию с ФАДН России запланировать к реализации 15 мероприятий», - рассказал Денис Попонов.
В планах ведомства на 2023 год проработать и поддержать новые проекты по социально-культурной адаптации прибывающих мигрантов, по поддержке языков народов России, а также мероприятия, исключающие фальсификацию истории и искажение исторических фактов.
Летом 2023 года будет объявлен конкурсный отбор ФАДН России на получение федерального субсидирования на 2024 год. В планах министерства проработать возможность увеличения финансирования подпрограммы на 2024 год из областного бюджета, что позволит в случае удачного конкурсного отбора привлечь большее количество средств из федерального бюджета.
Депутаты областной Думы поддержали инициативу увеличения финансирования и предложили запустить проект увековечения памяти героев Великой Отечественной войны, среди которых представители разных национальностей.