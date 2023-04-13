13 апреля 2023 ЧЕТВЕРГ
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13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
Жители Саратовской области могут претендовать на соискание главной просветительской награды страны
13:20 | 13 апреля
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Михаил Орлов встретился с лучшими педагогами региона

Новости
В регионе продолжаются конкурсные процедуры регионального этапа «Учитель года-2023» и «Воспитатель года – 2023». На базе лицея «Звезда» состоялась встреча заместителя Председателя Правительства Саратовской области – министра образования области Михаила Орлова с участниками.
Михаил Орлов встретился с лучшими педагогами региона



На встрече обсудили особенности статуса педагога в современном обществе, проведение Года педагога и наставника в регионе, перспективы развития образования в регионе, пути его совершенствования.

«Спасибо всем за то, что принимаете участие в конкурсе, каждый из вас является лидером и достойным представителем профессии педагога. Люди, которые здесь встречаются, учатся друг у друга чему-то новому, обмениваются опытом, идеями усовершенствования процесса обучения. Каждому из вас желаю успехов и достижения целей, которые вы поставили себе, решив принять участие в конкурсе», - обратился к участникам заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.