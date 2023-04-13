Михаил Орлов встретился с лучшими педагогами региона

просмотров: 114

На встрече обсудили особенности статуса педагога в современном обществе, проведение Года педагога и наставника в регионе, перспективы развития образования в регионе, пути его совершенствования.«Спасибо всем за то, что принимаете участие в конкурсе, каждый из вас является лидером и достойным представителем профессии педагога. Люди, которые здесь встречаются, учатся друг у друга чему-то новому, обмениваются опытом, идеями усовершенствования процесса обучения. Каждому из вас желаю успехов и достижения целей, которые вы поставили себе, решив принять участие в конкурсе», - обратился к участникам заместитель Председателя Правительства Саратовской области – министр образования Саратовской области Михаил Орлов.